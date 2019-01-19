Nafakazedelerle ilgili çalışmalar sürüyor

Geçtiğimiz gün Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmanın devam ettiğini söyledi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın gündemlerinde bulunmadığını dile getiren Selçuk, ayrıca dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacağını, şubat ayında aylıklara yansıyacağını belirtti. Süresiz nafaka konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, “Süresiz nafaka konusunda Adalet Bakanlığımız ile tüm tarafların katılımı ile çalıştayımızı gerçekleştirdik. Tüm tarafları dinledik. Mağduriyetlerin kaldırılmasını ve yeni mağduriyetlerin oluşmamasını hedeflemekteyiz. İyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. İşsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarının kolaylaşmasını, en düşük emekli aylığının bin liraya yükseltilmesi ile er ve erbaşların ailelerinin genel sağlık sigortası kapsamına alınmasını da içeren düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildiğini anımsatan Selçuk, “Bin liranın altında emekli aylığımızın kalmaması, bizim sosyal devlet anlayışımızın bir gereğiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak’ sözünün de bir gereğiydi. Meclis’ten geçen bu yasayla emekli aylıkları asgari bin lira olacak şekilde, sigortalı ve hak sahibi aylıklarında iyileştirme yaptık. Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak” diye konuştu.

“3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor”

Gündemdeki diğer bir konunun 3600 ek gösterge olduğuna değinen Selçuk, “3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenlemenin gündemde olmadığını söyleyen Selçuk, “Cumhurbaşkanımız da açıkladı, gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında” dedi.

İŞKUR’un istihdam edeceği iş ve meslek danışmanlarının mülakat süreçlerinin tamamlandığını aktaran Selçuk, “İnşallah önümüzdeki günlerde iş ve meslek danışmanları da görevlerine başlayacaklar. Atamalar gerçekleşecek” bilgisini verdi.

“Müge Anlı ile konuşacağız”

Geçtiğimiz hafta 6 ferdi tutuklanan Palu ailesine ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Selçuk, “Palu çok dehşet bir vakaydı, bu kadar sürmesi gerekiyor muydu? Müge Anlı ile bunu konuşacağız. RTÜK Başkanımızla aile ve çocuk dostu yayınlar hakkında konuştuk. Aile ve çocuk konusunda çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Çeşitli teşvik mekanizmaları kurarak bunları artıracağız” dedi.

“İŞKUR 1 milyon 250 bin istihdama aracılık etti”

Gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamasının yapılacağını bildiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Gelir artırıcı ve gider azaltıcı tedbirler sayesinde 2018’de öngörülen açığı az bir rakamla kapattık. Son 10 yılın en iyi rakamlarını elde ettik, Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın yüzde 0,42’si olarak gerçekleşti. 2002 yılında yüzde 71,5 olan SGK’nın gelirlerini giderlerini karşılama oranı 2018 yılında yüzde 95,5’a ulaştı. Öte yandan İŞKUR, 2018 yılında 1 milyon 250 bin kişinin istihdamına aracılık etti. Bu önemli bir başarı” diye konuştu.

Koruyucu aile sayısının 5 bini aştığını, koruyucu ailedeki çocuk sayısının da 6 bini geçtiğini ifade eden Selçuk, 16 bin 809 çocuğun evlat edindirildiğini söyledi. Devlet koruması ve bakımı altında olan örgün eğitime devam etmeyen çocuklar için hayata geçirilen “Bir Meslek Bir Gelecek” projesinden 450 çocuğun faydalandığını dile getiren Selçuk, “2002’de 11 kadın konukevi vardı, bunlar 283 kapasiteyle hizmet veriyordu. Bugün toplamda 144 kadın konukevinde 3 bin 454 kapasiteyle 81 ilde hizmet vermekteyiz” şeklinde konuştu.

“Süresiz nafaka konusunda sonuca ulaşacağız”

Süresiz nafakayla sürecine ilişkin olarak da bilgi veren Selçuk, “Çalışmalarımız devam ediyor. Tüm tarafların geniş katılımıyla çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda tüm tarafları dinledik. Değişik unsurları da dikkate alarak, mağduriyetlerin kaldırılması, aynı zamanda yapılacak yeni bir düzenlemeyle de yeni mağduriyetlerin oluşmamasını hedefliyoruz. Adalet Bakanlığı’yla beraber bu konuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Süresiz nafaka konusunda hiçbir tarafı mağdur etmeyen iyi bir sonuca erişeceğimize inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.