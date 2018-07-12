Nafakazedeler TBMM'den gelecek haberi bekliyor

yeniakit.com.tr Meclis kapanmadan sosyal medya platformlarından seslerini duyurmaya çalışan süresiz nafaka mağdurları, bu zulmün artık sona ermesini istiyor. Hükümete çağrıda bulunan nafakazedeler, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını tasarı halindeki yeni nafaka düzenlemesinin Meclis kapanmadan bir an önce yürürlüğe girmesini istiyor. Mağdurlar #SüreliNafakaTBMMye etiketiyle sosyal medya platformu Twitter'da Türkiye gündemine girdi.

İşte sosyal medyada nafakazedelerin tepkileri:

ESKİ BAKAN KAYA: ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ÇÖZÜLECEK

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, toplumda boşanan kadınların en büyük mağduriyetlerinden birini oluşturan nafaka konusunun önümüzdeki dönemde çözülmüş olacağını söyledi. Bu konuda yeni bir çalışmalarının bulunduğunu açıklayan Kaya, "Kadınların ve erkeklerin mağdur olmayacağı bir sistemi inşallah getiriyoruz. Devlet ihtiyaç sahibi kadınlara destek olacak. Asla ve asla hiçbir kadınımızı mağdur etmeyeceğimiz bir uygulamayı hayata geçireceğiz. İhtiyaç sahibi olan kadınlara desteği devletin vereceği bir çalışmayı Adalet Bakanlığımız ile birlikte yapacağız. Önümüzdeki dönem çözüm üretilecek çok da önemli konulardan birisi" dedi.

ADALET BAKANI GÜL: TASLAK HAZIR, SEÇİMDEN SONRA NETİCEYE ULAŞACAĞIZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Süresiz nafaka' uygulamasının esnetilmesi konusunda harekete geçildiğini açıkladı. Farklı alternatifleri değerlendiren Adalet Bakanlığı çalışmanın sonuna geldi. Süresiz nafakanın kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kadının korunması esas ama iki yıl evli kalmışlar sonra medeni şekilde ayrılmışlar. İki sene evlendiler diye bunları birbirleriyle ölene kadar hukuken bağlamak doğru değil. Ama esasen kadını korumak kırmızı çizgimiz” dedi.

İki yıl nafaka ödedikten sonra başka formüllerle devletin desteklemesi yönünde çalışma yapmayı planladıklarına işaret eden Bakan Gül, Avrupa’daki örnekleri incelediklerine değindi. Süresiz nafakada kadını da koruyan bir taslak hazırladıklarını anlatan Gül, bu konuyu seçim sonrasında ilgililerle paylaşıp neticeye ulaştırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

www.yeniakit.com.tr