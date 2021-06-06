Nafakazedeler için yürüyorlar

R. Ekrem Şahan Ankara

Mağdurlardan Erkan Can, “Öncelikle oğlumun velayeti için çıktığım bu adalet yürüyüşünde benim gibi 2 milyonu aşkın mağdur, suçsuz yere cezaevinde yatan nafaka, erken evlilik, iftira mağdurları ve her şeyden önce boynu bükük milyonlarca çocuğum için yürüyorum” şeklinde konuştu.

Taşkın Taşkın da, “Benim gibi olan tüm insanlar için kadın erkek ayrımı yapmaksızın babalarına ve analarına hasret tüm çocuklar için İstanbul’dan Ankara’ya adalet için yürüyorum” dedi. İsmail Kandaş ise, “Boşanmak ve iki küçük kızımın velayetini bu ahlaksız insanların elinden kurtarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

