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Gündem Nafakazedeler için yürüyorlar
Gündem

Nafakazedeler için yürüyorlar

Süresiz nafaka ve çocuk haczi gibi konulara dikkati çekmek için İstanbul’dan Ankara’ya Türkiye Aile Birliği çatısı altında “Adalet Yürüyüşü” gerçekleştiren mağdurlar Yeni Akit’e konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 09:48:00 -
Nafakazedeler için yürüyorlar

 R. Ekrem Şahan  Ankara 

Mağdurlardan Erkan Can, “Öncelikle oğlumun velayeti için çıktığım bu adalet yürüyüşünde benim gibi 2 milyonu aşkın mağdur, suçsuz yere cezaevinde yatan nafaka, erken evlilik, iftira mağdurları ve her şeyden önce boynu bükük milyonlarca çocuğum için yürüyorum” şeklinde konuştu.

Taşkın Taşkın da, “Benim gibi olan tüm insanlar için kadın erkek ayrımı yapmaksızın babalarına ve analarına hasret tüm çocuklar için İstanbul’dan Ankara’ya adalet için yürüyorum” dedi. İsmail Kandaş ise, “Boşanmak ve iki küçük kızımın velayetini bu ahlaksız insanların elinden kurtarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Murat

İnşallah... hayırlı olur... benim 19 yaşındaki kızım düşman bana... bu vebal tek bana ait değil... ilahi adalet var...
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