Nafakazedeler: Artık dayanacak gücümüz kalmadı!

YENİAKİT.COM.TR - Süresiz nafaka mağdurları, mağduriyetlerini haykırmaya devam ediyor. Sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan ve artık dayanacak güçlerinin kalmadığını belirten nafakazedeler, tasarı halindeki yeni nafaka düzenlemesinin bir an önce yürürlüğe girmesini istiyor.

İşte sosyal medyada gündeme giren etiketler ve tepkiler:

ESKİ BAKAN KAYA: ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ÇÖZÜLECEK

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, toplumda boşanan kadınların en büyük mağduriyetlerinden birini oluşturan nafaka konusunun önümüzdeki dönemde çözülmüş olacağını söyledi. Bu konuda yeni bir çalışmalarının bulunduğunu açıklayan Kaya, "Kadınların ve erkeklerin mağdur olmayacağı bir sistemi inşallah getiriyoruz. Devlet ihtiyaç sahibi kadınlara destek olacak. Asla ve asla hiçbir kadınımızı mağdur etmeyeceğimiz bir uygulamayı hayata geçireceğiz. İhtiyaç sahibi olan kadınlara desteği devletin vereceği bir çalışmayı Adalet Bakanlığımız ile birlikte yapacağız. Önümüzdeki dönem çözüm üretilecek çok da önemli konulardan birisi" dedi.

ADALET BAKANI GÜL: TASLAK HAZIR, SEÇİMDEN SONRA NETİCEYE ULAŞACAĞIZ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Süresiz nafaka' uygulamasının esnetilmesi konusunda harekete geçildiğini açıkladı. Farklı alternatifleri değerlendiren Adalet Bakanlığı çalışmanın sonuna geldi. Süresiz nafakanın kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül“Kadının korunması esas ama iki yıl evli kalmışlar sonra medeni şekilde ayrılmışlar. İki sene evlendiler diye bunları birbirleriyle ölene kadar hukuken bağlamak doğru değil. Ama esasen kadını korumak kırmızı çizgimiz” dedi.

İki yıl nafaka ödedikten sonra başka formüllerle devletin desteklemesi yönünde çalışma yapmayı planladıklarına işaret eden Bakan Gül, Avrupa’daki örnekleri incelediklerine değindi. Süresiz nafakada kadını da koruyan bir taslak hazırladıklarını anlatan Gül, bu konuyu seçim sonrasında ilgililerle paylaşıp neticeye ulaştırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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