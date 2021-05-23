Nafakazedeler, adaletsizliğin bitmesini bekliyor

Mustafa Duman, “Süresiz nafaka yüzünden bir sürü mağdur insan, perişan olan aileler, çaresiz kalanlar var. Bu manzara karşısında kahroldum. Süresiz nafaka uygulamasına neden olan yasanın artık tarih olmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu yasanın da üstesinden gelecektir. Sadece onun yapacağına canı gönülden inanıyorum. İstanbul’dan da ayrılmayacağım. Bu yasanın değiştiğini gördüğüm an Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için Kastamonu’dan İstanbul’a 580 kilometrelik yolu yeniden yürüyeceğim” dedi.

Duman, Kastamonu’dan İstanbul yürüyüşüne başlamadan 2 gün önce eski eşinin avukatı kendisini arayarak 15 bin TL birikmiş nafaka borcunun ödenmemesi durumunda evine icralar, hacizler getireceğini bildirdi. Ödeyecek ne gücü ne de bu duruma dur diyecek dermanı bulunmayan Duman, yetkililere sesini duyurmak duyurmak için Kastamonu’dan İstanbul’a kadar yürüyüş yaparak sesini duyurmaya çalıştı.