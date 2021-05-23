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Gündem Nafakazedeler, adaletsizliğin bitmesini bekliyor
Gündem

Nafakazedeler, adaletsizliğin bitmesini bekliyor

Uzun yıllardır Türkiye’de uygulanmakta olan ‘Süresiz Nafaka’ zulmünün biteceği gün mağdurlar tarafından iple çekiliyor. Mahkemeler ağır nafaka kararları vermeye devam ederken, ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güveniyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 09:10:00 -
Nafakazedeler, adaletsizliğin bitmesini bekliyor

Mustafa Duman, “Süresiz nafaka yüzünden bir sürü mağdur insan, perişan olan aileler, çaresiz kalanlar var. Bu manzara karşısında kahroldum. Süresiz nafaka uygulamasına neden olan yasanın artık tarih olmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu yasanın da üstesinden gelecektir. Sadece onun yapacağına canı gönülden inanıyorum. İstanbul’dan da ayrılmayacağım. Bu yasanın değiştiğini gördüğüm an Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için Kastamonu’dan İstanbul’a 580 kilometrelik yolu yeniden yürüyeceğim” dedi.

Duman, Kastamonu’dan İstanbul yürüyüşüne başlamadan 2 gün önce eski eşinin avukatı kendisini arayarak 15 bin TL birikmiş nafaka borcunun ödenmemesi durumunda evine icralar, hacizler getireceğini bildirdi. Ödeyecek ne gücü ne de bu duruma dur diyecek dermanı bulunmayan Duman, yetkililere sesini duyurmak duyurmak için Kastamonu’dan İstanbul’a kadar yürüyüş yaparak sesini duyurmaya çalıştı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Elevli bahtiyar

Kadın boşanmış ikinci evliliğini yapmış hatta çoğu hülleli evlilik yapmış ve eski koca bu kadına hala nafaka ödüyor ülkemiz koşullarında bir kadına ömür boyu nafaka ödeyebileçek insan sayısı bir elin parmakları kadardır bu saçmalıkta ancak türkiyede olabilirdi inşallah bu ülkeyi yönetenler den bir aklı selim çıkarda bu saçmalığa son verilir saygılarımla
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saffet

imar uygulamasının iptali sonrası yapılacaklar için mazlumu korumak için bir kararname cıktı Kararnamede dolayı mahkeme suratına bile bakmıyor git belediye ile anlaş diyor senin için de git eşine barış yoksa gelme diyecek Yani adalet sütcü beygir gibi dön dolaş şekline geldi diye düşünüyorum
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