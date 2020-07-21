Nafakazede somut adım bekliyor

Binlerce insanı mağdur eden nafaka düzenlemesi ertelendikçe nafakadezelerin çilesi gün geçtikçe daha da çekilmez hale geldi. Kendi ihtiyaçlarından kısarak, ikinci evliliğindeki eşi ve çocuklarının rızkını boşanan eşine peşkeş çektiren yasa mağdurların canına tak ediyor.

TBMM’yi bekliyorlar

Akit’in gündeme getirdiği ve kamuoyunda sürekli tartışmalara neden olan süresiz nafaka sisteminde değişiklik yapılması konusunda mağdurlar dört gözle TBMM’den gelecek kararı bekliyor. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, “Çocuklar babalarına hasret iken, genç evliler resmi nikahlı eşlerinin hapisten çıkmasını beklerken, süresiz nafaka mağdurları ödeyemediği nafakadan dolayı hapis yatarken, ömür boyu süresiz nafaka zulmü devam ederken Meclisi’n tatil edilmesini doğru bulmuyoruz” dedi.

Süresiz nafaka kanayan yara

Ergincan, “Cumhurbaşkanımızın 100 günlük sürece dâhil etmesi ile başlayan 2 yıl geçtiği halde süresiz nafaka ve çocuk haczinin kanunlaşmaması ve ülkemizde yapılan her seçim öncesi verilen vaatler ile ertelenen umutlar hayal kırıklığına sebep olmuştur. Kanayan yara olan süresiz nafaka ve çocuk haczi üzerinden yıllar geçmesine rağmen çözülmemiştir” diye konuştu.

Aileyi koruyun

“Aile politikaları konusunda yanlışlıklarımız sonucunda evlilikler azalmış, boşanmalar artmıştır” diyen Ergincan, şöyle devam etti: “Erkeği gelir kapısı gören nesillerin yaptığı evlilikler kısa sürede ayrılıklarla sonuçlanmış ve sonucunda maddi-manevi tazminat, nafaka ve altın davalarını kazanarak ömür boyu kendilerini garantiye alacak kıyak emekliliğe dönmüştür. Toplumun temel taşı aile için somut hiçbir adım atmamasını kınıyoruz.”