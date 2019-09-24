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‘Nafakayı ödeyemedim evimi sattılar’

Akit aracılığıyla siyasilere seslenen nafaka mağduru, boşandığı eşinin üniversite mezunu olup SGK'dan da emekli maaşını aldığını belirterek, "11 yıldır bu nafakayı ödüyordum. 3 sene evvel nafakayı ödeyemediğim için evime haciz koydurttular ve sattırdılar." dedi.

24 Eylül 2019 Salı 11:41
‘Nafakayı ödeyemedim evimi sattılar’

1 Ekim’de mesaiye başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gözünü çeviren nafaka mağdurları, Akit aracılığıyla bir kez daha siyasilere seslendi. 6 yıl evli kaldığını ifade eden nafaka mağduru Ali Aktuna, “2002 yılında evlendik. 2008 yılında eşit kusurlu olarak boşandık. Boşandığım eşim üniversite mezunudur. SGK’dan emekli maaşı almaktadır. 2 bin 500 TL de ev kirası alıyor. Kendisine ait evi var. Bunları mahkemede delilleri ile sundum. Aylık geliri 4 bin ile 5 bin arasında olan bir kişiye nafaka ödüyorum” dedi.

“Nafaka yüzünden evim haczedildi”

Mahkemeye belgeler sunarak, aylık bin TL ödediğim nafakanın kaldırılmasını istedim” diyen  Aktuna, “11 yıldır bu nafakayı ödüyordum. 3 sene evvel nafakayı ödeyemediğim için evime haciz koydurttular ve sattırdılar. Nafakadan dolayı oluşan borçlarımı ödedim. Dava da 6 Eylül’de sonuçlandı. Hakim bunca şeye rağmen bin TL olan nafakayı kaldırmayarak, 500 TL’ye indirdi. Keyfi olarak çalışmayan kadının nafakasını hakim kaldırmadı. Ben emekliyim, kirada oturuyorum. 2 bin TL emekli maaşı almama rağmen hakim ne yazık ki nafakayı kaldırmadı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 11:41
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
  2. Akit
  3. Ali Aktuna
  4. nafaka mağduru
  5. süresiz nafaka

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