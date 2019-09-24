‘Nafakayı ödeyemedim evimi sattılar’

1 Ekim’de mesaiye başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gözünü çeviren nafaka mağdurları, Akit aracılığıyla bir kez daha siyasilere seslendi. 6 yıl evli kaldığını ifade eden nafaka mağduru Ali Aktuna, “2002 yılında evlendik. 2008 yılında eşit kusurlu olarak boşandık. Boşandığım eşim üniversite mezunudur. SGK’dan emekli maaşı almaktadır. 2 bin 500 TL de ev kirası alıyor. Kendisine ait evi var. Bunları mahkemede delilleri ile sundum. Aylık geliri 4 bin ile 5 bin arasında olan bir kişiye nafaka ödüyorum” dedi.

“Nafaka yüzünden evim haczedildi”

“Mahkemeye belgeler sunarak, aylık bin TL ödediğim nafakanın kaldırılmasını istedim” diyen Aktuna, “11 yıldır bu nafakayı ödüyordum. 3 sene evvel nafakayı ödeyemediğim için evime haciz koydurttular ve sattırdılar. Nafakadan dolayı oluşan borçlarımı ödedim. Dava da 6 Eylül’de sonuçlandı. Hakim bunca şeye rağmen bin TL olan nafakayı kaldırmayarak, 500 TL’ye indirdi. Keyfi olarak çalışmayan kadının nafakasını hakim kaldırmadı. Ben emekliyim, kirada oturuyorum. 2 bin TL emekli maaşı almama rağmen hakim ne yazık ki nafakayı kaldırmadı” şeklinde konuştu.