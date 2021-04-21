Nafakanın sırtına yüklediği borçlarla Ankara’ya yürüyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Erkan Can, iki yıl evli kaldığı eşinden 2017 yılında anlaşmalı olarak ve 300 bin TL nafaka ödeyerek boşandı. Ayrıca anlaşmalı olarak gidilen mahkemede Can’ın aylık 2 bin TL nafaka ödemesine karar edildi. Can’ın iddiasına göre, eski eşi ve eski eşinin avukatı tarafından tuzağa düşürüldü. İmzaladığı senetten sonra gelir getiren 4 adet ticari aracına da mahkeme kararı ile haciz konuldu. Çocuğunu ziyaret ettiği bir gün iddiaya göre eski eşinin saldırısına uğradı. Kendisini korumak isteyen Can 1 ay cezaevinde kaldı, hem işini kaybetti hem de diğer mallarına eski eşi tarafından el konuldu.

Diğer nafaka mağdurlarını destek vermeye çağırdı

Akit’e konuşan Erkan Can, “Meclise ve Adalet Bakanlığı’na yürüyorum. Başımdan geçen olayların hepsini devlet büyüklerime anlatmaya gidiyorum. Nafaka mağduruyum eski eş mağduruyum ve eski eşimin avukatı tarafından bana türlü tuzaklar kuruldu. Benim gibi mağdur olan birçok insan var. O insanları da benimle birlikte yürümeye davet ediyorum. Çünkü sadece kendim için değil. Benim gibi 10 binler için yürüyorum” ifadelerini kullandı.