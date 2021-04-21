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Gündem Nafakanın sırtına yüklediği borçlarla Ankara’ya yürüyor
Gündem

Nafakanın sırtına yüklediği borçlarla Ankara’ya yürüyor

Süresiz nafaka adaletsizliğine dikkat çekmek için sahaya inen mağdurların sayısı gün geçtikçe artıyor. İstanbul’da yaşayan ve süresiz nafaka yüzünden hayatları kararan binlerce mağdurdan biri olan ve artık nafaka ödeyecek gücü kalmadığını göstermek isteyen Erkan Can İstanbul’dan Ankara’ya yürümeye karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 09:45:00 -
Nafakanın sırtına yüklediği borçlarla Ankara’ya yürüyor

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Erkan Can, iki yıl evli kaldığı eşinden 2017 yılında anlaşmalı olarak ve 300 bin TL nafaka ödeyerek boşandı. Ayrıca anlaşmalı olarak gidilen mahkemede Can’ın aylık 2 bin TL nafaka ödemesine karar edildi. Can’ın iddiasına göre, eski eşi ve eski eşinin avukatı tarafından tuzağa düşürüldü. İmzaladığı senetten sonra gelir getiren 4 adet ticari aracına da mahkeme kararı ile haciz konuldu. Çocuğunu ziyaret ettiği bir gün iddiaya göre eski eşinin saldırısına uğradı. Kendisini korumak isteyen Can 1 ay cezaevinde kaldı, hem işini kaybetti hem de diğer mallarına eski eşi tarafından el konuldu.

Diğer nafaka mağdurlarını destek vermeye çağırdı

Akit’e konuşan Erkan Can, “Meclise ve Adalet Bakanlığı’na yürüyorum. Başımdan geçen olayların hepsini devlet büyüklerime anlatmaya gidiyorum. Nafaka mağduruyum eski eş mağduruyum ve eski eşimin avukatı tarafından bana türlü tuzaklar kuruldu. Benim gibi mağdur olan birçok insan var. O insanları da benimle birlikte yürümeye davet ediyorum. Çünkü sadece kendim için değil. Benim gibi 10 binler için yürüyorum” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Şu nafaka zulmünü bitirin artık. Nedir bu yav senelerdir mağdurlar bağırıp duruyor. Yok mu bu çağrıyı duyup çözecek insan evladı.
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