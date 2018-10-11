0553 313 94 23

Nafaka zulmünü bitirecek ilk adım atıldı

Gazetemizin birçok defa gündeme getirdiği süresiz nafaka konusunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, “Gündem buluşmaları” konulu toplantıyla masaya yatırdı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Aslolan aile birliğinin dağılmasından sonra herhangi bir tarafın, eşin asla mağdur olmamasıdır” derken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, sorunun adil bir şekilde çözülmesinin önemine dikkat çekti.

11 Ekim 2018 Perşembe 12:06
Nafaka zulmünü bitirecek ilk adım atıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı süresiz nafaka sorununu “Gündem buluşmaları”konulu toplantıyla masaya yatırdı. “Gündem Buluşmaları: Nafaka Sistemi” konulu toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Sonuçların, son yıllarda bazı eleştirilerin konusu olan nafaka sisteminin iyileştirilmesine, mevzuat ve uygulamanın geliştirilmesine ışık tutacağına işaret eden Gül, çalıştayda, yoksulluk nafakası ödeme uygulamasının, geliştirilmesine, sorunların belirlenmesine yönelik fikir teatisinde bulunacağını bildirdi.

“Aslolan herhangi bir tarafın asla mağdur olmamasıdır”

Yoksulluk nafakası, alacaklı eşin yeniden evlenmesi veya taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden ortadan kalktığını vurgulayan Gül, alacaklı eşin evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması veya haysiyetsiz hayat sürmesi halinde ise yükümlünün talebi üzerine mahkeme kararıyla bu durumun ortadan kaldırılacağını belirtti.

Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde de aylık ödemenin artırılması veya azaltılmasına mahkemece karar verilebildiğini belirten Gül, yoksulluk nafakasının “bir yıl süreyle verileceğine” yönelik düzenlemenin 1988’de yapılan değişiklikle süresiz hale getirildiğini söyledi. Gül, “Aslolan aile birliğinin dağılmasından sonra herhangi bir tarafın, eşin asla mağdur olmamasıdır” dedi.

“Amaç 100 günlük eylem planı içerisinde olgunlaştırmak”

Gül, “Temel amacımız, bu konudaki iyileştirmeleri, 100 Günlük Eylem Planı süresi içerisinde olgunlaştırmaktır. Burada yeni bir mağduriyet değil, varsa mevcuttaki mağduriyetleri, daha adil, daha hakkaniyetli uygulama, mevzuat değişikliği ihtiyaçlarını masaya yatırmaktır.”

Toplantının içeriğini oluşturan yoksulluk nafakası müessesesinin son dönemde medyada sıklıkla gündeme geldiğini ve kamuoyunda çeşitli açılardan tartışıldığını vurgulayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçukda, şunları söyledi: 

‘Yoksulluk nafakasını düzenleyen Medeni Kanunun ilgili hükümlerinin, eleştiriye neden olan uygulamaların en aza indirilmesi ve taraflar için adil bir çözüm üretmesi adına toplumsal gereklilikler doğrultusunda, ilgili tüm taraflarca değerlendirilmesi bir zaruret haline gelmiştir. Boşanmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda aile fertlerinin herhangi birinin mağduriyet yaşamayacağı ve hak kaybına uğramayacağı bir sistemi daha işlevsel hale getirmek durumundayız hep beraber.”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 12:06
  1. Aile
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  3. Adalet Bakanlığı
  4. süresiz nafaka

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya şokta! Canlı yayında kaza yaptı
    1. Rusya şokta! Canlı yayında kaza yaptı
    2. 'Muskacı' cinayeti sanığını Adli..
    3. Amasya'da görenleri şaşkına çeviren..
    4. 3 gün aç kalınca polisi arayıp..
    5. Nafaka zulmünü bitirecek ilk adım atıldı
    6. Formayı kaptırmıştı... Volkan..
    7. O ülkede ayda ortalama 180 kişi mayın..
    8. CHP Yalova İl Başkanı istifa etti
    9. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    10. ABD'li senatör: Cemal Kaşıkçı sağ geri..
    11. "Sen o tepsiye pisledin Arda"
    12. Tensip zaptı ne demek? Hukuk dilinde..
    13. Doğalgaz İzmir Adliyesi'ndekileri..
    14. İzmir Adliyesi'nde zehirlenme!
    15. Gazi’nin vasiyeti hazineye devredilsin
    16. 15 Temmuz'un yeni görüntüsü ortaya..
    17. Arda Turan gözaltına mı alınacak?
    18. Belediyeler en az ilkokul mezunu..
    19. Terörle mücadeledeki binbaşıya "HDP'ye..
    20. Bakan Dönmez'den kömür üretimi..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!