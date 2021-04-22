Nafaka zulmü yollara düşürdü

Yürüyüşünün 9’uncu gününde Kocaeli’den İstanbul’a kadar sürecek adalet yürüyüşüne Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan da destek veriyor.

Nafakaya adil bir süre getirilmeli!

Yeni Akit’e konuşan İlhan Ergincan, “Azgın ve aile düşmanı feminist kesimin gür çıkan sesinden kısık çıkan seslerimizin daha gür çıkması için, gelecek nesillerimizin bizlerin yaşadığı aile sorunları ve boşanmadan kaynaklı sorunları yaşamaması için her geçen gün artan ve taleplerimize cevap gelene kadar artarak devam edecek olan haklı ve onurlu ses getiren eylemlerimiz ile mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Amacımız süresiz nafaka adaletsizliğini sonlandıracak adil bir sürenin getirilmesi, çocukların eşya gibi haciz edilmesinin sonlandırılması ve 6284 kadının sözlü beyanın ortadan kaldırılmasıdır” dedi.

Birlikte mücadele edelim

Ergincan, “LGBT ve feministlerin onursuzca yürüyüşüne karşı ailemiz için, vatanımız için onurlu yürüyüşümüzü sürdürmekteyiz. Tüm Türkiye’ye sesleniyoruz bu mücadele hepimiz içindir. Bugün başımda yok diye önemsemediğiniz olay yarın başınıza geldiğinde sızlanmamak için, vatanımızı bölmek isteyen dış güçlere karşı, aile düşmanlarına karşı, ahlaksızlıkta sınır tanımayan feministlere karşı hep birlikte mücadele edelim” çağrısında bulundu.