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Gündem Nafaka zulmü yollara düşürdü
Gündem

Nafaka zulmü yollara düşürdü

Bir günlük evliliğinin bitmesinin ardından 4 yıldır eşine nafaka ödeyen Mustafa Duman, süresiz nafaka mağdurlarına dikkat çekmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Kastamonu’dan İstanbul’a yürümeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 10:02:00 -
Nafaka zulmü yollara düşürdü

Yürüyüşünün 9’uncu gününde Kocaeli’den İstanbul’a kadar sürecek adalet yürüyüşüne Aile Mağdur Hakları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan da destek veriyor.

Nafakaya adil bir süre getirilmeli!

Yeni Akit’e konuşan İlhan Ergincan, “Azgın ve aile düşmanı feminist kesimin gür çıkan sesinden kısık çıkan seslerimizin daha gür çıkması için, gelecek nesillerimizin bizlerin yaşadığı aile sorunları ve boşanmadan kaynaklı sorunları yaşamaması için her geçen gün artan ve taleplerimize cevap gelene kadar artarak devam edecek olan haklı ve onurlu  ses getiren eylemlerimiz ile mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Amacımız süresiz nafaka adaletsizliğini sonlandıracak adil bir sürenin getirilmesi, çocukların eşya gibi haciz edilmesinin sonlandırılması ve 6284 kadının sözlü beyanın ortadan kaldırılmasıdır” dedi.

Birlikte mücadele edelim

Ergincan, “LGBT ve feministlerin onursuzca yürüyüşüne karşı ailemiz için, vatanımız için onurlu yürüyüşümüzü sürdürmekteyiz. Tüm Türkiye’ye sesleniyoruz bu mücadele hepimiz içindir. Bugün başımda yok diye önemsemediğiniz olay yarın başınıza geldiğinde sızlanmamak için, vatanımızı bölmek isteyen dış güçlere karşı, aile düşmanlarına karşı, ahlaksızlıkta sınır tanımayan feministlere karşı hep birlikte mücadele edelim” çağrısında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

SÜRESİZ NAFAKA TÜRK MİLLETİNİ BİTİRMEK İÇİN ATILMIŞ BİR ADIMDIR.

Akparti ve MHP den oluşan Cumhur ittifakı İslam ve Milliyetçilik deyince mangalda kül bırakmıyor. Ancak AİLE DÜŞMANI YASLARDA RESMEN HDP DAHİL tüm muhalefet ile birlikte hareket ederek KADIN KAORMACILIĞI ADI ALTINDA AYET DÜŞMANLIĞI DAYATMASI YAPIYOR. "Nasıl olsa Muhalefet de aynı şeyleri savunuyor deyip AYET KARŞITI YASALARI dayatmak, ben sizin oylarınıza bal gibide ihanet ederim. nasıl olsa kaçacağınız yer yok demektir. . biz mağdurlar da diyoruz ki YA CUMHUR İTTİFAKI BİTER YADA AYET KARŞITI DAYATMA YASALAR BİTER." 4 KONUMUZ VAR. 1 süresiz Nafaka, 2. ÇOCUK HACZİ (ÇOcuk teslim merkezleri Kurulmalı ve Mahkeme Kararına karşı gelenden derhal çocuk alınmalı), 3. 6284 İftira yasasının zulmu (İftiraya İspat şartı gelmeli) 4. Zina yapmayıp evlenen ve Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyup (Çocuklarınızı evlendirin - Haisi Şerifi) erken evlilik yapanların TECAVUZCÜ ETİKETİYLE HAPİHANELERDE ÇÜRÜTÜLMESİ. Cumhurbaşkanı defalarca söz verdi ve Akparti bizi defalarca kandırdı. Devlete ve Devleti yönetenlere Halkı kandırmak yakışmaz.
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saffer

ADALET ADALET ama adalet için adalete sen gidersen dinlemeden ceza almadan adaletten vaz gecmek lazım başka türlü adalet i bulmak için para lazım parayı buldun mu cuvalla avukata vermek lazım sonra senelerce Acaba ümidiyle adalet diye adalet beklemek lazım en iyisi kul Hakkı diye yollara düşmek lazım fakat yollarda yürüye yürüye aşınmaz sözünü unutmamak lazım en iyisi diye düşünüyorum
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