Nafaka zulmü engel tanımıyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Yürürlüğe girdiği 1988 yılından bu yana birçok mağduriyete neden olan süresiz nafaka uygulaması, işsiz boşanmış eşleri mağdur ediyor. Bu uygulama yüzünden engelli, hasta veya yaşamını zor şartlar altında idame etmeye çalışanlar bile mağdur olmaya devam ediyor.

Nafaka artırım dâvâları başladı

Nafaka mağduriyetlerinin artarak devam ettiğine dikkat çeken Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, “Asgari ücretin artması ile bunu fırsat bilen bazı avukatlar ve nafaka avcısı kadınlar nafaka artırım davaları açmaya başladılar. Her fırsatta nafaka ortalaması 300 lira diyerek algı oluşturan sözde kadın dernekleri ve feministler asıl ortalamanın 850 lira olduğu gerçeğini yok etmeye çalışmaktadırlar. Ocak ayının ilk haftası mağdurumuzun ödediği 650 lira yoksulluk nafakası için 2 bin 500 lira nafaka artırım davası açmıştır. Mağdurlarımızın geleceğine, yeni yuvalarına ve aldıkları maaşlarına göz diken haramzadeler asgari ücrette yapılan artışa da hemen ortak olmaya çalışmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Yapay kalpli mağdurlar var!

Mağduriyetleri hatırlatan Ergincan, “Yapay kalp taşıyan bir babadan nafaka alan ve çocuğunu göstermeyen kadının merhametini, vicdanını ve insanlığını sorgulamalıyız. Hayatı yanında taşıdığı yapay kalp ile sürdüren mağdurumuza yaşatılan zulümdür. Bir başka mağdurumuzda bipolar hastası. Kendisi karşı tarafın avukatı ve eski eşi uzun sürecek davalar, maddi manevi tazminat ve altınlar ile senin hayatını zehir ederiz tehditleri ile anlaşmalı boşanmaya dayatılmış ve yaşadığı kriz anında 3 bin nafaka, 500 bin lira maddi tazminat protokolüne imza attırılarak ömür boyu borç altına sokulmuştur. Olayın farkında bile olmadan yapılan bu tuzakla geleceği kararan mağdurumuz psikolojik travma yaşamaktadır.

Adaletsizlik çözüme kavuşmalı

“Süresiz nafaka konusunda son günlerde kadının nafaka hakkına dokunamazsın diyenlerin kimleri temsil ettiği gözden kaçmamaktadır” diyen Ergincan şöyle devam etti; “Komünistler ve PKK uzantısı partiler ile kol kola gezerek basın açıklaması yapan sözde kadın derneklerinin baskılarına hükümetimiz boyun eğmemeli ve süresiz nafaka adaletsizliğini bir an evvel çözmelidir. Süresiz nafaka ile yapılacak düzenlemenin anlaşmalı boşanmalarda da geçerli olması önemlidir. Sadece çekişmeli davalara yapılacak düzenlemede ömür boyu nafaka anlaşmalı boşanmalarda da devam edecek mağduriyetler sona ermeyecektir” diye konuştu.