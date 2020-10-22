Nafaka ödemesi süresi ne kadar?

Ayrılık sonrasında yeniden yuva kurmayı zorlaştıran, aileleri problem yumağına çeviren, hem erkekleri hem de kadınları birçok açıdan mağdur eden süresiz nafaka uygulaması konusunda çalışmalar yürütülüyor. Süresiz nafakanın, boşanma sonrası yoksulluğa düşen tarafın karşı taraftan talep etmesi doğrultusunda ömür boyu ödenmektedir. Böyle olunca da sayıları binleri bulan nafaka mağdurları söz konusu.

Hükümet nafaka zulmünü çözüme kavuşturmak amacıyla geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanlığı ve parti grubunda toplantılar yapıldı. Adalet Bakanlığı nafaka süresini 6 yılla kısıtlayan bir öneri getirdi. Bakanlığın önerisinde, alt sınır da 2 yıl olarak öngörüldü. Toplantıda, “Süre koymak doğru değil, bazı boşanmalarda nafaka vermeye gerek yokken, bazı davalarda ömür boyu nafaka ödemek zorunda bırakılması gerekebilir. Bu konuda takdir hakimlere bırakılmalı” önerisi yapıldı.

Nafaka ne kadar?

Kamuoyunda aylardır tartışılan nafaka konusunda çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre, Kadın Dayanışma Vakfı’nın “Yoksulluk Nafakası Araştırması Raporu”, 11 ilde, 1994-2019 tarihleri arasında açılmış 140 boşanma davası üzerinden hazırlandı. Buna göre hükmedilen nafakanın yüzde 66.4’ü 0-500 TL, yüzde 10’u 500-1000 TL arasında, yüzde 2.1’i 1000-2000 TL arasında, yüzde 2.2’si ise 2000 TL’den yüksek. Nafaka ortalamasının 370 TL olduğu görüldü.