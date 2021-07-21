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Gündem Nafaka mağduru baba ve çocuklar bir bayramı da birbirinden ayrı geçirdi
Gündem

Nafaka mağduru baba ve çocuklar bir bayramı da birbirinden ayrı geçirdi

Türkiye Aile Birliği Sözcüsü İlhan Ergincan, süresiz nafaka mağduriyetinin özellikle babalar ve çocukları derinden yaralamaya devam ettiğine vurgu yaparak, Yeni Akit’e önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 10:30:00 -
Nafaka mağduru baba ve çocuklar bir bayramı da birbirinden ayrı geçirdi

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Ergincan, “Çocuklar, bir bayramlık kıyafetlerin heyecanı, bir de babaları ile geçirecekleri bayramın heyecanı ile arefe günlerini uykusuz geçirir. Maalesef, bazı çocuk ve babalar bu bayramda da bu heyecandan mahrum kaldı. Velayeti elinde bulunduran tarafın ihtirasları, çocukları koz olarak kullanması ve ülkemizde yıllardır siyasilerin çözmediği insanlık ayıbı nedeniyle yine babalar ve çocuklar bir bayram daha birbirlerinden uzaktalar. Her yasama yılı, ‘süresiz nafaka ve çocuk haczi adaletsizliğini çözdük, çözüyoruz’ diyerek bizleri oyalayanlar, çocuklarımızın gözyaşlarının sebebidir. Cam kenarından baba yolunu gözleyen gözleri yaşlı çocukların ahı, bu kesimin üzerindedir” dedi.
Yeni Akit Gazetesi

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