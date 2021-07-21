Nafaka mağduru baba ve çocuklar bir bayramı da birbirinden ayrı geçirdi

Resul Ekrem Şahan Ankara

Ergincan, “Çocuklar, bir bayramlık kıyafetlerin heyecanı, bir de babaları ile geçirecekleri bayramın heyecanı ile arefe günlerini uykusuz geçirir. Maalesef, bazı çocuk ve babalar bu bayramda da bu heyecandan mahrum kaldı. Velayeti elinde bulunduran tarafın ihtirasları, çocukları koz olarak kullanması ve ülkemizde yıllardır siyasilerin çözmediği insanlık ayıbı nedeniyle yine babalar ve çocuklar bir bayram daha birbirlerinden uzaktalar. Her yasama yılı, ‘süresiz nafaka ve çocuk haczi adaletsizliğini çözdük, çözüyoruz’ diyerek bizleri oyalayanlar, çocuklarımızın gözyaşlarının sebebidir. Cam kenarından baba yolunu gözleyen gözleri yaşlı çocukların ahı, bu kesimin üzerindedir” dedi.

