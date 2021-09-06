Nafaka mağdurları 5’inci yargı paketini bekliyor

R.Ekrem Şahan Ankara

Süresiz nafaka, nafakasını ödeyemeyenlerin maruz kaldığı 3 ay tazyik hapsi, çocuk haczi, iftira mağdurları, velayet mağdurları, aile mahkemesi mağdurları ve aile konusunda ki mağdurlar 1 Ekim’de TBMM’nin açılması ile birlikte 5. Yargı paketi çalışmalarının hızla bitirilmesini bekliyorlar. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Aile Birliği Platformu Sözcüsü İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Bizler de dahil olduğumuz 5 saat süren Adalet Komisyonunda AK Parti Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Grup Başkanı Cahit Özkan’ın 5. Yargı Paketi’nde aile konusundaki mağduriyetler son bulacak sözlerinin yerine gelmesini bekliyoruz. 3 yıldır yaptık yapıyoruz sözleri ile oyalanan mağdurların ne kaybedecek zamanı nede bir başka yargı paketini bekleyecek sabrı kalmıştır.

Bu konu vatan meselesidir

Bu sadece boşanma sorunu yaşayan mağdurların sorunu değildir. Aile Mahkemesi sorunları ve beraberinde ki süresiz nafaka, çocuk haczi, 6284 kadının sözlü beyanı, iftira mağdurlarının yaşadıkları sorunlar ülkemizin en önemli beka sorunu olmuştur. Bu konu vatan meselesidir ve bir an evvel çözüme kavuşması gerekmektedir. Çalışmaların aksaması halinde Türk aile yapısı tamamen çökecektir. Feministler, lgbti dernekleri ve ‘biz hükümetten daha güçlüyüz’ diyerek güç gösterisi yapan kadın federasyonları amaçlarına ulaşmış olacak.

