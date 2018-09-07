Nafaka mağduriyetleri giderilecek

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, süresiz nafaka için tarafları mağdur etmeden sorunu çözecekleri müjdesini verirken, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile konuyu çalışıyoruz. Bakanlığımızın da çalışmaları sürüyor. Avrupa uygulamalarını da inceliyoruz. Bu konudaki temel yaklaşımımız tarafları mağdur etmemek. Sorunu ortadan kaldırırken bir tarafı memnun ederken diğer tarafı mağdur etmeyerek çözeceğiz. Bu sorun kısa sürede çözülecek” ifadelerini kullandı. Çocukların icra yoluyla teslim alınmasına da değinen Bakan Gül, “Çocuğun anne ya da baba tarafından teslim edilmemesi halinde devlet otoritesi olarak icra müdürlüğü devreye giriyor, kararın icrası için 600-700 lira ücret ödeniyor. 1 ayda 4 gün teslim olması durumunda yüklü masraf ortaya çıkıyor. Maliye ve Hazine Bakanlığı ile görüşüyoruz, çocuğun tesliminde bir irade ortaya koyduk, bu konudaki çalışmayı daha önce Bakanlar Kuruluna sunduk ancak Meclisin tatile girmesi nedeniyle görüşülemedi” dedi.

İCRA GARABETİNE SON

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürüttükleri çalışma sonucu, çocuğun icradan ücret ödenerek teslim alınmasına yönelik düzenlemenin kaldırılmasının netleştiğini ifade eden Gül, “Bu konudaki temel yaklaşımımız çocuğun üstün yararını korumak. Bu konuda Aile Bakanlığı ile sorunun çözümünü arzu ediyoruz. Boşanmalarda hesap çocuklar üzerinden görülmeye çalışılıyor. Çocuk burada anlaşmazlığa alet ediliyor. Çocuğun üstün yararını en başta anne babaların koruması, çocuğun ihtilaflarda kullanılmaması gerekir. Yakın zamanda, çalışmaya son halini verdiğimizde Meclis iradesine sunacağız. İvedilikle Meclisten geçeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

DARBE DAVALARI

Bakan Gül, darbe davalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, “Belki Akıncı ya da sanık sayısı fazla bir iki dava biraz sarkabilir ama onun dışında bütün darbe davalarının bu yıl sonu itibarıyla biteceğini ümit ediyoruz. Bu Türk yargısının büyük bir başarısıdır” dedi.