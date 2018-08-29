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'Nafaka' için babasının yanına gitti: Sonrası facia!

Biga ilçesinde, annesinden 3 yıl önce boşanan babasını nafaka yüzünden bıçaklayarak öldüren genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:05
'Nafaka' için babasının yanına gitti: Sonrası facia!

Biga ilçesinde, Ömer Makas (19), annesinden 3 yıl önce boşanan babası Nihat Makas’ı nafaka yüzünden çıkan tartışmada bıçakla öldürdü.

Olay, gece saatlerinde, ilçeye bağlı Yolindi köyünde meydana geldi. Ömer Makas, annesi Kadriye Keser’den 2015 yılında ayrılan babası Nihat Makas ile köy içinde karşılaştı. Ömer Makas, iddiaya göre, babasından kendisi için ödediği 100 TL’lik nafakayı 250 TL’ye çıkarmasını istedi. Bunu kabul etmeyen Nihat Makas ile oğlu Ömer arasında tartışma çıktı. Ömer Makas, üzerindeki bıçağı çıkarıp, babasının kalbine ve karın bölgesine defalarca sapladı.

Nihat Makas, 5 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, oğlu Ömer ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak Biga Devlet Hastanesi’ne götürülmek istenen Nihat Makas, ambulansta yaşamını yitirdi. Nihat Makas’ın cansız bedeni, hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Ömer Makas, annesiyle beraber yaşadığı eve saklandı. Jandarma ekiplerini bir süre uğraştırdıktan sonra teslim olan genç, karakolda ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:05
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