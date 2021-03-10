Nafaka düzenlemesi neden bekletiliyor?

Resul Ekrem Şahan Ankara

Akıl almaz zorluklar yaşatan “Süresiz Nafaka” uygulamasının çözümüne ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Şu an tek tarafı mağdur etmekte olduğu aşikardır. Her iki tarafı da mağdur etmeyecek yasa konusunda çalışmalarımızı bitirdik. Fakat, kanunun yapılıp yapılmayacağı ve ne şekilde olacağı siyasi kanadın bileceği iş” diyerek siyasi kanadı işaret etti.

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, “4 yıldır çalıştık, çalışıyoruz söylemleri ile süresiz nafaka ve çocuk haczi mağdurları haksız yere bekletilmiştir. Kadem, feminist dernekler ve aile düşmanı kadın derneklerinin baskısı ve oy tehditleri ile siyaset üstü olması gereken süresiz nafaka ve çocuk haczi kanunları, tamamlandı ise neden bekletilmektedir?” görüşünü dile getirdi.

“Sorunlarımıza kulak verin”

“Bakanımız Abdülhamit Gül’e soruyoruz” diyen İlhan Ergincan, “Bu tek taraflı mağduriyeti yaşayan kadınlar olsaydı süresiz nafaka kanununu hâlâ bekletir miydiniz? Cinsiyetçi yaklaşımla aileyi nasıl korursunuz? Aile birkaç feminist örgütün, LGBT derneklerinin ve kadın derneklerinin hükümete baskısından dolayı bitme noktasına gelmiştir. Aile Bakanlığı’nın süresiz nafaka yüzünden 2 evladı ile sığınakta yaşamak zorunda kalan babaya da ilgi göstermesini ve müdahil olmasını bekleriz. Ayrıca milyonları ilgilendiren ve tek tarafın yani bizlerin mağdur edildiğini kabul ettiğiniz süresiz nafaka ve çocuk haczi konularında Yeni Akit gazetesindeki sorularımıza da aynı hassasiyeti göstermenizi beklemekteyiz” şeklinde konuştu.