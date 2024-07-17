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Dünya Nadir rastlanan vaka: 3 aylık bebeğin 'kuyruğu' alındı
Dünya

Nadir rastlanan vaka: 3 aylık bebeğin 'kuyruğu' alındı

Yeniakit Publisher
2024-07-17 16:20:00 -
Nadir rastlanan vaka: 3 aylık bebeğin 'kuyruğu' alındı

Hindistan'da doktorların, 3 aylık bebekten oldukça nadir rastlanan bir vaka olan 'insan kuyruğu'nu ameliyatla çıkardığı bildirildi.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Sind eyaletinin Haydarabad kentinde yaşayan bir aile, ocak ayında bebeklerindeki "insan kuyruğu"ndan ötürü hastaneye başvurdu.

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsünden (AIIMS) çocuk cerrahlarından oluşan bir ekip, bebeğin "kuyruğunu" çıkarmak için ameliyat kararı aldı.

"TIP LİTERATÜRÜNDE 40 VAKA BİLDİRİLMİŞTİR"

Ameliyatın ardından bebeğin "kuyruğu" çıkarıldı. Doktorlar aradan geçen 6 ayın ardından bebeğin durumunun iyiye gittiğini, dolayısıyla ameliyatın başarılı geçtiğini kaydetti.
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Ameliyatın gerçekleştirildiği hastanenin Pediatrik Cerrahi Bölüm Başkanı Shasanka Shekar Panda da "İnsan kuyruğu' çok nadir görülen bir durumdur ve tıp literatüründe 40 vaka bildirilmiştir." açıklamasında bulundu.

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