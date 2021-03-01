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Sağlık Nadir hastalıkların yüzde 80’i genetik
Sağlık

Nadir hastalıkların yüzde 80’i genetik

Bugüne kadar 6 binden fazla türü tespit edilen nadir hastalıklar dünya genelinde 300 milyondan ve Türkiye’de 5 milyondan fazla kişiyi etkiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:19:00 -
Nadir hastalıkların yüzde 80’i genetik

Türkiye ve Avrupa Birliği’nin (AB) kullandığı tanıma göre bir rahatsızlık ya da hastalığın “nadir” sınıfına girmesi için en fazla 10 bin kişiden 5 kişiyi etkilemesi gerekirken, bu kriter ülkelere göre değişiklik gösterebiliyor. Nadir hastalıkların yüzde 80’inin genetik kökenli olduğu belirtilirken, hastaların yüzde 70’ini çocuklar teşkil ediyor, bunların yüzde 30’u 5 yaşından önce hayatını kaybediyor. Nadir hastalıkların sadece yüzde 5’inin tedavisi bulunuyor.

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