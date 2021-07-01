Nadir Hastalıklar Merkezi devreye giriyor

Merkezde 6 bini aşkın hastalığın tanı ve tedavi yöntemleri ele alınacak. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, nadir hastalıklarda tanı koyma etabında zorluklar yaşandığına işaret ederek, “Bu çok önemli bir sorun” dedi. Ünüvar, “Hem tanının geç konulması hem de teşhis için gerekli teknik ve laboratuvar hizmetlerinin yetersizliği bir yandan hastaları diğer yandan nadir hastalıkları araştıran bilim insanlarını oldukça zor durumda bırakmaktadır” diye konuştu. Erken tanı konulmasının hastaların süratle tedavi edilmeleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Rektör Ünüvar, ‘Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.