Nadir görülen vahşi vaşak yerleşim yerine indi

Sivas’ın Doğanşar ilçesi Avcıçayı köyünde, doğada nadir görülen bir vaşak, korona virüs nedeniyle boş kalan köye inip köy meydanında gezinirken görüntülendi.

Doğada nadir olarak görülen ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında gösterilen vaşaklar, son günlerde sıkça kendilerini göstermeye başladı. Sivas’ın Doğanşar ilçesi Avcıçayı köyünde sokağa çıkma yasağı nedeniyle çevresinde insanların olmadığını fark eden bir vaşak, çok nadir gözlenebilecek bir davranışta bulundu. İnsanlardan ve insanların yaşam alanlarından uzak durması ile tanınan bu vahşi hayvan köye inip göy meydanında gezindi. Köy meydanında evlerin arasında gezen vaşağı fark eden Çetin Görmez, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Bir süre yaylada dolaşan vaşak daha sonra gözden kayboldu.