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Sağlık 'Nadir görülen" kitle çıkarıldı
Sağlık

'Nadir görülen" kitle çıkarıldı

Eskişehir Şehir Hastanesinde bir kadın hastanın vücudunda bulunan ve nadir görüldüğü belirtilen kitle başarıyla çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 11:46:00 -
'Nadir görülen" kitle çıkarıldı

Eskişehir Şehir Hastanesinde bir kadın hastanın vücudunda bulunan ve nadir görüldüğü belirtilen kitle başarıyla çıkarıldı.

Hastaneye yüksek tansiyon şikayetiyle başvuran Ayşen Bozkurt'un muayene ve tetkiklerinde, böbrek ile böbrek üstü bezleri arasında oluşan ve yüksek tansiyona yol açan 6 santimetrelik kitle belirlendi.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Coşkun Kaya ve ekibinin gerçekleştirdiği 2 saat süren ameliyatla Bozkurt'un vücudundaki kitle çıkarıldı.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitlenin alışılageldik yerde bulunmadığını, çok farklı bir yerde konumlandığını ve tıp literatüründe "çok nadir bir kitle" diye tanımlanan "paraganglioma" türünde olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Kitlenin içi adrenalin hormonu ile dolu olduğu için dokundukça vücuda salgılandığı neticede hastanın ölümüne kadar yol açabilecek tansiyon krizine neden olabileceğini vurgulayan Kaya, "Özellikle böbrek üstü cerrahisine yönelik artan laparoskopi deneyimimizle de hastamızın laparoskopik yöntemle ameliyatını yapmaya karar verdik. Anestezi esnasında kitleye her dokunduğumuzda madde salgılanması ve tansiyon krizi yaşasak da hiçbir sıkıntı olmadan yaklaşık 2 saatlik bir operasyonla kitleyi yaklaşık 4 santimetrelik bir yara yerinden çıkarttık." dedi.

Kaya, kitlenin böbrek atar damarı ve toplar damarının çok yakınında olduğunu da vurguladı.

Böbreği ve böbrek üstünü koruyarak hiçbir şeye zarar vermeden 2 saatlik operasyonla 6 santimetrelik kitleyi tamamen vücuttan çıkarttıklarını anlatan Kaya, hastanın artık tansiyon ilacı kullanmadığını, daha önce yakınması olan şeker kontrolsüzlüğünün de kendiliğinden ortadan kaybolduğunu sözlerine ekledi.

 

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