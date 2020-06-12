  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nadir görülen "Geyik Böceği" Kırklareli'nde ikinci kez görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:45:49 -
Nadir görülen "Geyik Böceği" Kırklareli'nde ikinci kez görüntülendi

KIRKLARELİ (AA) - Dünyada sadece Amanos Dağlarında yaşadığı bilinen "Geyik Böceği" (Lucanus Cervus) Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde ikinci kez görüldü.

Belde meydanında bir çay bahçesinde arkadaşlarıyla sohbet eden 20 yaşındaki Berke Can Karakaya, otların arasında bir böcek olduğunu fark etti.

Karakaya, böceği kavanoza koyarak Belediye Başkanı Serdar Türker'e bilgi verdi.

"Geyik Böceği" olduğu belirlenen böcek, doğaya salınmak üzere Pınarhisar Orman İşletme Şefi Gülşah Sezgin'e teslim edildi.

Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada çok nadir görülen böceğe beldede ikinci kez rastladıklarını söyledi.

Böceğin doğaya salınmasını sağlayacaklarını belirten Türker, "Kaynarca çok doğal bir yer. Özellikle kaynak suları ve tarihi yaşamıyla özel bir konumda. Böylesine nadir görülen bir böceğin beldemizde görüntülenmesi bizleri mutlu etti." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı