Nadal şampiyon mu oldu? Rafael Nadal kimdir kaç yaşında?

Nadal şampiyon mu oldu? | Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Medvedev'i 3-2 yenen Nadal, şampiyon oldu. Grand slam turnuvalarında 21. şampiyonluğunu kazanan Nadal, rakipleri Federer ve Djokovic'i geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.

Kariyerlerinde 20'şer grand slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer, Novak Djokovic ve Rafael Nadal arasındaki rekor kırma mücadelesinde kazanan İspanyol sporcu oldu.

Djokovic'in sınır dışı edilmesi nedeniyle katılamadığı Avustralya Açık'ı 2-0 geriden gelerek kazanan Nadal, 21 şampiyonlukla en fazla grand slam kazanan erkek sporcu olarak tarihe geçti.

Fransa Açık'ta 13 şampiyonluğu bulunan Nadal, ABD Açık'ta 4, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta ise 2'şer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İspanyol sporcu, genel sıralamada ise en fazla grand slam kazanan 4. sporcu oldu. 24 şampiyonlukla Margaret Court'un zirvede yer aldığı listede, Serena Williams 23 zaferle ikinci, Steffi Graff 22 kupayla üçüncü sırada bulunuyor.

2019 Wimbledon'da Federer, 2021 ABD Açık'ta da Djokovic, korta 21. şampiyonluk için çıkmış ancak rakiplerini geçememişti.

Rafael Nadal kimdir kaç yaşında?

Rafael Nadal 3 Haziran 1986'da dünyaya geldi. Dört yaşında hâlen koçluğunu yapan amcası Toni'nin çabalarıyla tenise başlamıştır. Diğer amcası Miguel Angel Nadal, FC Barcelona ve İspanya millî futbol takımında yıllarca forma giymiş olan ünlü bir savunma oyuncusudur.

Rafael Nadal, profesyonel tenis dünyasında ilk kez 17 yaşında oynadığı 2003 Monte Carlo Master Series turnuvasıyla dikkat çekti.

Fransa Açık'ta 2005 yılında kazandığı ilk "Grand Slam" şampiyonluğundan bu yana, 2022 Avustralya Açık şampiyonluğuyla, toplamda 21 Grand Slam şampiyonluğuna ulaşarak tenis tarihinin en çok Grand Slam kazanan oyuncusudur.