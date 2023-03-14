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Gündem Naci Görür'den önemli uyarı: Yapı stoğu kadar...
Gündem

Naci Görür'den önemli uyarı: Yapı stoğu kadar...

Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenler hususunda ikazlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 19:33:00 -
Naci Görür'den önemli uyarı: Yapı stoğu kadar...

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenler hususunda ikazlarda bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda,"Deprem bölgesini iyileştirme çalışmalarında yapı stoğu kadar altyapı da o kadar önemlidir" dedi.

Görür, "İnşaatları yaparken yerleşim alanlarının su ve kanalizasyon şebekelerine özen göstermek gerekir. Bu depremde içme suyunun olmayışı, olanın da lağımla karışmış olması bize bu şebekelerin ne kadar önemli olduğunu anlatmıştır umarım. Su, doğalgaz ve kanalizasyon borularını rastgele döşeyemezsiniz. Döşenecek hatlar boyunca ZEMİN PROFİLİ, SIVILAŞMA, ZEMİN YER DEĞİŞTİRME, DEPREM ve TEMEL HASAR FAKTÖRLERİNİ belireyip olabilecek büyük bir depremde hasar alıp almayacağını alacaksa ne kadar hasar alacağını hesaplayıp hat döşemesini ona göre önlem alarak yapmanız lazım. Hatların muhakkak elastik olması, parsel bağlatılarında elastik bağlantıların kullanılması ve uygun örtü ve teknolojiyle örtülmesi lazım. Tüm boruların elastikiyeti fazla çelik veya HDPE borular olması şarttır. Alışılagelmiş betonarme, asbest çimento, vb asla kullanılmamalıdır. Saydığım faktörlerin belirlenebilmesi için de bölgede mikro- bölgeleme çalışmalarının yapılmış olması gerekir." ifadelerini kullandı.

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