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Gündem Naci Görür'den Malatya'daki depremin ardından açıklama: Yeni bir fay olabilir
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Naci Görür'den Malatya'daki depremin ardından açıklama: Yeni bir fay olabilir

Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da yaşanan depremin ardından açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 21:14:00 -
Naci Görür'den Malatya'daki depremin ardından açıklama: Yeni bir fay olabilir

Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da yaşanan depremin ardından açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Görür, "Yeşilyurt, Malatya’da 5,5 deprem oldu. Deprem Malatya Fayına paralel bir hat üzerinde. Doç. Dr. Cengiz Zabcı ve Prof. Dr. Ziya Çakır ile konuştum, bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6’lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

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