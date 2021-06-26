Naci Görür’den korkutan uyarı! Depremin daha büyüğü geliyor

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Elazığ Karakoçan olarak açıklarken; depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

Naci Görür'den korkutan açıklama

Prof. Naci Görür Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Görür şu açıklamayı yaptı: "İyi akşamlar. Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF’ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge."