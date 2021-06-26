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Gündem Naci Görür’den korkutan uyarı! Depremin daha büyüğü geliyor
Gündem

Naci Görür’den korkutan uyarı! Depremin daha büyüğü geliyor

Prof. Naci Görür, Bingöl'deki deprem sonrası gelecek depremlere karşı uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 11:24:00 -
Naci Görür’den korkutan uyarı! Depremin daha büyüğü geliyor

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Elazığ Karakoçan olarak açıklarken; depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

Naci Görür'den korkutan açıklama

Prof. Naci Görür Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Görür şu açıklamayı yaptı: "İyi akşamlar. Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF’ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge."

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