Naci Görür'den Balıkesir depremi sonrası korkutan açıklamalar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 22.48’de merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Sarsıntı yalnızca Balıkesir’de değil, İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul gibi çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar sokaklara döküldü, panik havası uzun süre devam etti.

BAKAN YERLİKAYA: YIKILAN YAPILAR, ÖNCEDEN BOŞALTILMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası yaptığı açıklamada, “10 Ağustos’taki depremde hasar gördüğü için boşaltılmış olan 3 bina ile 1 dükkân yıkıldı. Can kaybı yok.” bilgisini paylaştı. Bu durum, olası bir faciayı önledi.

NACİ GÖRÜR: "HASARLI EVLERDEN UZAK DURUN"

Depremin ardından gözler, Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür'e çevrildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Aktaş-Sındırgı/Balıkesir’de bir deprem oldu. Bu bölge bir grabenin (Gediz) kuzey horstudur. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde kuzey-kuzeydoğu grabenlerin (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) gelişmiş olduğu horst, deprem üreterek parçalanmaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun."

Bu açıklama, bölgede fay hattı aktivitelerinin devam ettiği ve benzer sarsıntıların yaşanabileceği yönünde bir uyarı niteliği taşıdı.

UZMANLARDAN ARTÇI SARSINTI UYARISI

Jeoloji ve afet yönetimi uzmanları, bu tür depremlerin ardından artçı sarsıntıların günlerce sürebileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların, özellikle hasar gören binalara yaklaşmaması ve resmi açıklamalar dışında bilgi paylaşmaması istendi.