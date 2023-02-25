Naci Görür insanların korkularıyla alay mı ediyor? Yeni bir Adana mesajı paylaştı!

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra Türkiye bölgenin yaralarını sararken, Hatay'da 6.4 ve 5.8 şiddetinde iki büyük deprem daha meydana geldi.

Hatay merkezli deprem, Adana'da da hissedildi.

Prof. Naci Görür Hatay depremlerinden sonra Twitter hesabından Adanalıları tedirgin eden bir mesaj paylaştı.

Prof. Görür, "Arkadaşlar Hatay’da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yer bilimci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş’ta oldu." dedi ve dikkatleri Adana'ya çekti:

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Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var, sevgiyle.

Adanalılar Görür'ü referans alıp şehri terk etti!

Naci Görür'ün açıklamalarından sonra halk arasında, "Hatay depremini bildi, Adana'da da deprem olacak" dedikodusu yayıldı. Adana'da Naci Görür'ün açıklamasını referans alan birçok vatandaş şehir dışına gitti. Şehirde kalanlar ise evlerine giremedi.

Dalga mı geçiyorsun?

Naci Görür aradan geçen birkaç günden sonra, Twitter hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.

İnsanlarla adeta alay eden Görür, bu sefer mesajına "biraz" ibaresi ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, hep Adana soruluyor. Maraş depremlerinden sonra Anadolu 3,5-7,0 m güney/güneybatıya DAF/ÖD fayı boyunca kayınca yerbilimciler doğal olarak Adana Havzası ve Kıbrıs için biraz tedirgin olurlar. Biz de biraz dikkatli olunsun dedik. Hepsi o, sevgiyle.

Naci Görür'ün Hatay merkezli deprem olduğu gün paylaştığı mesaj!

Naci Görür'ün bugün paylaştığı mesaj!