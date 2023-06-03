Naci Görür: Deprem olmuyorsa bilin ki hepimizin sonu gelmiştir

Kadıköy'de Çevre Festivali'nde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Beklediğimiz büyüklükte Marmara depremi olursa hasar Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla olur. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ Edirne de etkilenir. Avrupa yakasındaki zemin Anadolu yakasına göre daha kötü. Ancak kıyı bölgeleri her iki bölgede de iyi sayılmaz" dedi.

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kadıköy Belediyesi'nin Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda düzenlediği Çevre Festivali'ne katıldı. 'Afet ve Kentsel Dirençlilik' başlığıyla düzenlenen söyleşide konuşan Görür, depremlerin afet olmadığını dünyanın var olma sebebi olduğunu belirterek, "Eğer dünyada deprem olmuyorsa bilin ki hepimizin sonu gelmiştir, dünya ölmüştür. Ölü gezegende deprem yoktur" dedi.

"Fay zonlarına, abuk sabuk binalar yaparsanız ölürsünüz"

Afetten ziyade depremin bir doğa olayı olduğunu insanların hayatlarını kaybetmesi üzerine afete dönüştüğünü söyleyen Naci Görür, "Fay zonlarına, abuk sabuk binalar yaparsanız ölürsünüz. İşte o zaman afet olur. Aynen Güneydoğu'da olduğu gibi, Marmara'da, İstanbul'da beklediğimiz gibi. Parası var, yok, emekli, fakir, fukara bakmadan devlet gücünü şefkatini göstermeli. Belediye ile kol kola girerek vatandaşımızın güvenliğini sağlamalı. Devlet olmanın gereği de budur" diye konuştu.