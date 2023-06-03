  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MSB son dakika duyurdu: Türk komandosu Kosova'ya gidiyor

‘HÜDA-PAR kadınları eve kapatacak’ diyen gezi zekalılara izletin... Partide ki bütün kadınlar yüksek lisanslı!

Payitaht dizisinin Tahsin Paşa’sıydı! Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti Grup Başkanvekilioldu

Hande Fırat’ı hiç böyle görmediniz! O sözü duyunca, çileden çıktı! Tepesi çok fena attı

Seçim sonrası Kandil tutuştu! 'İktidarın ilk hedefi biz olacağız'

Akaryakıt fiyatlarına bomba indirim geliyor! Bu haber bayram ettirecek

Önerilerini sıraladı! Yılmaz Özdil, Bay Kemal'i fena tiye aldı

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan istifa çağrıları sonrası yeni açıklama

Halüsinasyonun böylesine az rastlanır! Bay Kemal destekçisi grup tırlattı

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na bunu demiş! Yer yerinden oynayacak
Yaşam Naci Görür: Deprem olmuyorsa bilin ki hepimizin sonu gelmiştir
Yaşam

Naci Görür: Deprem olmuyorsa bilin ki hepimizin sonu gelmiştir

Yeniakit Publisher
2023-06-03 19:36:00 -
Naci Görür: Deprem olmuyorsa bilin ki hepimizin sonu gelmiştir

Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin hayatın bir parçası olduğunu belirterek, 'Fay zonlarına, abuk sabuk binalar yaparsanız ölürsünüz. Eğer dünyada deprem olmuyorsa bilin ki hepimizin sonu gelmiştir, dünya ölmüştür.' dedi.

Kadıköy'de Çevre Festivali'nde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Beklediğimiz büyüklükte Marmara depremi olursa hasar Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla olur. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ Edirne de etkilenir. Avrupa yakasındaki zemin Anadolu yakasına göre daha kötü. Ancak kıyı bölgeleri her iki bölgede de iyi sayılmaz" dedi.

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kadıköy Belediyesi'nin Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda düzenlediği Çevre Festivali'ne katıldı. 'Afet ve Kentsel Dirençlilik' başlığıyla düzenlenen söyleşide konuşan Görür, depremlerin afet olmadığını dünyanın var olma sebebi olduğunu belirterek, "Eğer dünyada deprem olmuyorsa bilin ki hepimizin sonu gelmiştir, dünya ölmüştür. Ölü gezegende deprem yoktur" dedi.

"Fay zonlarına, abuk sabuk binalar yaparsanız ölürsünüz"

Afetten ziyade depremin bir doğa olayı olduğunu insanların hayatlarını kaybetmesi üzerine afete dönüştüğünü söyleyen Naci Görür, "Fay zonlarına, abuk sabuk binalar yaparsanız ölürsünüz. İşte o zaman afet olur. Aynen Güneydoğu'da olduğu gibi, Marmara'da, İstanbul'da beklediğimiz gibi. Parası var, yok, emekli, fakir, fukara bakmadan devlet gücünü şefkatini göstermeli. Belediye ile kol kola girerek vatandaşımızın güvenliğini sağlamalı. Devlet olmanın gereği de budur" diye konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çökerse
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çökerse

Gündem

Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çökerse
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan'dan Naci Görür'e sert sözler! 'Müsvedde bu'
Erdoğan'dan Naci Görür'e sert sözler! 'Müsvedde bu'

Siyaset

Erdoğan'dan Naci Görür'e sert sözler! 'Müsvedde bu'

Naci Görür'den Erdoğan'ın 'Profesör müsveddesi' sözlerine ilişkin açıklama
Naci Görür'den Erdoğan'ın 'Profesör müsveddesi' sözlerine ilişkin açıklama

Gündem

Naci Görür'den Erdoğan'ın 'Profesör müsveddesi' sözlerine ilişkin açıklama

Prof. Dr. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı!
Prof. Dr. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı!

Gündem

Prof. Dr. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı!

Naci Görür yeni deprem için o ilimizi uyardı! Tedirgin eden açıklama
Naci Görür yeni deprem için o ilimizi uyardı! Tedirgin eden açıklama

Gündem

Naci Görür yeni deprem için o ilimizi uyardı! Tedirgin eden açıklama

Adana ilimiz için dikkat çeken deprem uyarısı! Naci Görür'den: Adana deprem risk haritası ile riskli! Korkutan açıklama
Adana ilimiz için dikkat çeken deprem uyarısı! Naci Görür'den: Adana deprem risk haritası ile riskli! Korkutan açıklama

Yaşam

Adana ilimiz için dikkat çeken deprem uyarısı! Naci Görür'den: Adana deprem risk haritası ile riskli! Korkutan açıklama

Konya’daki depremin ardından Naci Görür’den ilk açıklama
Konya’daki depremin ardından Naci Görür’den ilk açıklama

Gündem

Konya’daki depremin ardından Naci Görür’den ilk açıklama

Prof.Dr. Naci Görür İstanbul depremi için yeniden uyarısı: 7 ve üzeri deprem! Binlerce insanımızı kaybedebiliriz
Prof.Dr. Naci Görür İstanbul depremi için yeniden uyarısı: 7 ve üzeri deprem! Binlerce insanımızı kaybedebiliriz

Aktüel

Prof.Dr. Naci Görür İstanbul depremi için yeniden uyarısı: 7 ve üzeri deprem! Binlerce insanımızı kaybedebiliriz

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23