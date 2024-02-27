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Gündem Naci Görür bir kez daha uyardı! 'Depreme dayanamaz'
Gündem

Naci Görür bir kez daha uyardı! 'Depreme dayanamaz'

Yeniakit Publisher
2024-02-27 17:52:00 -
Naci Görür bir kez daha uyardı! 'Depreme dayanamaz'

Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney koluna dikkat çekerek Gemlik için çarpıcı uyarılarda bulundu.

Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney koluna dikkat çekerek Gemlik için çarpıcı uyarılarda bulundu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir kez daha uyarı geldi.

Sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulunan Görür, Gemlik'in konumu itibarıyla deprem tehlisi altında bulunduğu ifade etti.

"Gemlik'in konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde" ifadelerini kullanan Görür, "Bu fay İznik ve Geyve Fayının devamı. Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolunu oluşturuyor" dedi.
Yapılan çalışmaları işaret eden Görür, güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldığını ancak ilçenin 7 ve üstü bir depreme dayanamayacağı uyarısında bulundu.

Görür şunları kaydetti: "Arkadaşlar Gemlik hakkında sürekli görüş almak istiyorlar. Gemlik'in konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay İznik ve Geyve Fayı'nın devamı. Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Kolunu oluşturuyor.
Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı. Ama buna rağmen Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz.
Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde. Gemlik’te yeni imar ve iskan verilmemeli ve yapılar çevresindeki yüksek alanlara kaydırılarak özel inşaat ve mimari tekniklerle yapılmalıdır."
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