Nacar’dan çağrı: Yüreğiniz yetiyorsa ‘teslis’i tartışalım

Nacar, Akit’e yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Papa’nın ziyaretinin temelinde İstanbul ve Rus Ortodoks kiliselerinin politik rekabeti yatıyor. Bilindiği gibi ekümenlik iddiasında bulunan Fener Rum Patrikhanesi, Karadeniz’de devam eden savaşta ağırlığını Ukrayna’dan yana koydu. Katolik ve Protestan ülkeler de Ukrayna safında yer aldı. Ancak savaşın seyri Rus ve Sırp Ortodoks kiliselerince desteklenen Rusya Federasyonu’nun lehinde gözüküyor. İşte o nedenle Fener Rum Patriği ile Papa, tarihi İznik Konsili’nin 1700’üncü yıldönümünde buluşarak Hristiyan dünyasını birlikte temsil ettikleri imajını verme gereği duydu.

DİYANET ÖNAYAK OLSUN

Bu, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ortadoğu politikalarına uygun bir adımdı. Umarım, Türkiye emperyalizmin teopolitik çıkarlarına kendi topraklarını alet etmez. Bu aşamada Diyanet İşleri Başkanlığı’na önerim olacak. O da şudur: ‘İznik Konsili’nin vaktiyle aldığı üçlü teslis kararı yeniden tartışılsın. Türkiye, Ukrayna, Rusya’da bulunan Ortodoks kiliseleri ile Vatikan bir seminer için İznik’e davet edilsin. Hristiyanlar ‘dinlerarası’ diyalogdan söz edip duruyor ya işe bu meseleyi çözmekten başlasın. Üç unsurlu ilahlık olup olmayacağını ele alsın’. Çağrı yapılsın da görelim ‘dinlerarası diyaloğu’ savunan kiliseler davete icabet edecek mi?”

Kaynak: Yeniakit