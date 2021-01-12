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Gündem Nabza göre şerbet, keyfe göre bilim! Evrim teorisi tartışılmaz demek akıl tutulmasıdır
Gündem

Nabza göre şerbet, keyfe göre bilim! Evrim teorisi tartışılmaz demek akıl tutulmasıdır

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 15:32:00 -

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Boğaziçililerin evrim teorisi üzerinden bilim adamlarını hedef almasına tepki gösterdi.

AKİT TV'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bugün hala adamlar, 'Evrim teorisine tartışan adamdan bilim adamı olmaz' diyor. Bu noktada, kafir gelip 'Evrim teorisi tartışılır' derse ben birlikte onunla yürürüm. Ama güvenmem ona, o ayrı bir konu. Şimdi çıkıp 'Evrim teorisini tartışmazsınız' diyorlar. Teori diyoruz. Bunun neresi kesinleşmiş? Bunu tartışan adamdan nasıl bilim adamı olmaz diyebilirsin? Şu an kesinleşmiş dediğiniz şeyleri bile 3-5 yıl sonra değiştirebiliyorsunuz" dedi.

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