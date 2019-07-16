Nabil Dirar, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Nabil Dirar'a Suudi Arabistan ve Katar takımlarının talip olduğu ortaya çıktı.

Fas Milli Takımı kadrosunwda yer alan ve ortaya koyduğu başarılı futbolla beğeni toplayan 33 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temasa geçen Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin cazip teklifler yaptığı öğrenildi. Kupada sağ bekte görev yapan ve 4 maçta oynayan Dirar’ın tekliflere olumlu yaklaştığı belirtilirken, menajeri taliplilerden Fenerbahçe ile irtibata geçmelerini istedi.

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