Nabi Avcı'dan yalanlama: İddialar doğru değildir Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, bazı yayın organlarında çıkan büyükelçi olarak atandığına ilişkin iddiaları yalanlandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avcı,"İddialar doğru değildir" dedi.

Prof. Dr. Nabi Avcı, sosyal medyada bazı basın yayın organlarında hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı.



Nabi Avcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, Nabi Avcı Hocamızın Unesco Daimi Temsilciliğine Büyükelçi olarak atandığına ilişkin haberler doğru değildir. Prof. Dr. Nabi Avcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Türk Grubu Başkanı olarak görevine devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

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