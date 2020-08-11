N95 maskelerin virüslerden arındırılmasını sağlayan yeni bir yöntem keşfedildi
Bilim insanları, koronavirüs salgınına karşı en çok koruma sağladığı bilinen N95 tip maskelerin herhangi bir kimyasal kullanılmadan virüslerden arındırılması için yeni bir yöntem keşfettiklerini açıkladı.
Illionis Üniversitesi Urbana-Champaign araştırma grubu tarafından yürütülen bir çalışma sonucu, koronavirüs salgınına karşı en çok koruma sağladığı bilinen N95 tip maskelerin arındırılması için yeni bir yöntem keşfedildi.
Çalışma kapsamında, N95 tipi maskeler elektrikli pişiricilerde 100 derecede 50 dakika boyunca ısıtıldı ve bu şekilde maskelerin virüslerden arındırılabildiği gözlemlendi.
Araştırmacı Thanh Helen Nguyen ve Vishal Verma liderliğinde yürütülen çalışma sonuçları, Environmental Science and Technology Letters isimli dünyaca ünlü çevre dergisinde yayınlandı.