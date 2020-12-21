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Otomotiv n11.com’dan ikinci el otomobil platformu: garaj11
Otomotiv

n11.com’dan ikinci el otomobil platformu: garaj11

Türkiye’nin alışveriş platformu n11.com, sektördeki ilklerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:39:00 -
n11.com’dan ikinci el otomobil platformu: garaj11

E-ticaret sektörünü 7 yıl önce “pazaryeri” konseptiyle tanıştıran n11.com, garaj11 ile ikinci el otomobil pazarına giriş yaptı. İlk defa otomobil sahibi olmak, aracını değiştirmek veya aracını hemen satmak isteyenlerin ilk adresi garaj11 olacak. Milyonlarca ürünü güvenli ve hızlı bir şekilde tek tıkla tüketicileri ile buluşturan n11.com, garaj11 markası ile ikinci el otomobil pazarına da yeni bir soluk getiriyor. “Güvenle Al, Güvenle Sat” sloganı ile garaj11, üyelerine sunacağı hizmetler ve sağlayacağı avantajlarla otomobil alım satımında yeni bir dönem başlatacak. Otomobil tutkunları garaj11 uzmanları tarafından özenle seçilen araçları web üzerinden www.n11. com/garaj11 adresinden takip edip, hayallerindeki otomobile dakikalar içerisinde sahip olabilecek.

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