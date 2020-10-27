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Ekonomi n11.com yeni dönem iletişim kampanyası için Tolga Çevik ile anlaştı
Ekonomi

n11.com yeni dönem iletişim kampanyası için Tolga Çevik ile anlaştı

n11.com Girişim Lideri İzi Adato: - "Tolga Çevik’in eğlenceli baba rolünü üstlendiği reklam serimiz '11.11 İndirim Şov' ile başlayıp yepyeni projelerin iletişimiyle devam edecek"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:24:20 -
n11.com yeni dönem iletişim kampanyası için Tolga Çevik ile anlaştı

İSTANBUL (AA) - n11.com, yeni dönem iletişim çalışmaları için Tolga Çevik ile anlaştı.

Şirket açıklamasına göre, n11.com, Tolga Çevik'in yer alacağı reklam filmi serisiyle mizah anlayışını da ekranlara taşıyacak. Reklam kampanyasının ilk filmi "11.11 İndirim Şov" 27 Ekim'de ekranlarda yerini alacak.

n11.com'un ofisinde gerçekleşen buluşmaya Tolga Çevik, n11.com Üst Yöneticisi (CEO) Won Yong Jo ve Girişim Lideri İzi Adato katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen n11.com Girişim Lideri İzi Adato, “Geride bıraktığımız 7 yılda müşterilerimize yeni bir alışveriş deneyimi sunmak ve KOBİ'lerimizi desteklemek için sektörde pek çok yeniliğe öncülük ettik. Bundan sonraki projelerimizin iletişim çalışmalarında tüketici ve iş ortaklarımızla aramızdaki bağı kuvvetlendireceğine inandığımız değerli oyuncu Tolga Çevik'le uzun soluklu bir iş birliğine imza attık. Tolga Çevik’in eğlenceli baba rolünü üstlendiği reklam serimiz '11.11 İndirim Şov' ile başlayıp yepyeni projelerin iletişimiyle devam edecek." ifadelerini kullandı.


- "Zeki" karakteriyle aile babasını canlandıracak


Tolga Çevik de n11.com'un, pandemiyle birlikte evdeki herkese hitap eden bir platform haline geldiğini belirterek, "Örneğin bizim evde pandemi öncesinde elektronik alışverişi eşim yapıyordu. Bu süreçte benim dijital dünyaya girişim de 10 yıl öne çekildi." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemiyle birlikte e-ticarete hızlı bir başlangıç yaptığını aktaran Çevik, şunları kaydetti:

"Arkasından n11.com ile dostluğumuz başladı. Şu an e-ticaretin her aşamasını bilen biri haline geldim. Yeni reklam kampanyasında tatlı bir baba, güzel bir aile hayatımıza girecek. Hatta Zeki'nin 'Keşke bu adam bizim evde olsa' denilecek bir karakter olacağına inanıyorum. Kamp yapmayı çok seviyorum. Hatta uçak rotası olmayan yerleri bulmaya çalışıyorum. İki gün boşluk bulsam, hızlıca program yapıyorum. O yüzden kamp malzemeleri, kamp giysisi ve ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmayı seviyorum."

"Teaser" filmi 27 Ekim'de ekranlarda yerini alan kampanyanın devam filmleri 11.11'e kadar sürecek. Reklam filminde Tolga Çevik, Zeki karakteriyle aile babasını canlandıracak. Zeki, kızı Seda ve nişanlısı, n11.com'un indirimlerini duyuracak.

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