n11cloud ile işletmeler bulut teknolojisine taşınıyor

İSTANBUL (AA) - n11.com, Radore Veri Merkezi ortaklığıyla yenilikçi bulut bilişim hizmeti n11cloud’u hayata geçirdi.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu, yeni bulut teknolojisi yatırımıyla önemli bir projeye imza attı.

Doğuş SK Girişim Sermayesi ve İş Girişim Sermayesi’nin çoğunluk hisseyi oluşturduğu Radore Veri Merkezi ortaklığıyla hayata geçirilen yenilikçi bulut bilişim hizmeti n11cloud, işletmelerin hayatını kolaylaştırmayı ve verimliliklerini artırmayı amaçlıyor.

Bu önemli projeyle birlikte n11.com’un 200 bini aşkın iş ortağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde daha da ön plana çıkan bulut hizmetlerinden n11.com’a özel fiyatlarla yararlanabilecek. n11cloud, özellikle e-ticaret ile uğraşan KOBİ’lerin iş süreçlerini daha düşük maliyetlerle yönetebileceği ek bir hizmet olacak.



Kuruma özel bilişim sistemleri altyapısı sunan n11cloud ile işletmeler sanal sunucularını, veri depolama kaynaklarını ve altyapılarını kolaylıkla yönetebilecek, kaynak kullanımını anlık olarak takip edebilecek ve sistem kaynaklarını artırıp azaltabilecek. Bulut teknolojisini temel alan n11cloud, iş süreçlerinin dijital dünyaya taşındığı günümüzde işletmelere iş sürekliliği ve esneklik konularında avantaj sağlayacak.

n11cloud, işletmelere panel üzerinden kurumsal bilgileri görüntüleme, servis ekleme, güvenlik parametreleri girme, mevcut bilgileri düzenleme, fatura görüntüleme, ödeme işlemleri ve takibi gibi birçok işlemi gerçekleştirme olanağı tanıyacak. n11cloud sayesinde, aktif ve pasif durumdaki sanal sunucular ve kaynak havuzları görüntülenebilecek, bu sanal sunuculara ait sistem kaynakları artırılıp azaltılabilecek ve yeni uygulama hizmetleri eklenip kaldırılabilecek.







- Tüm bilişim ihtiyacını tek bir çatı altında topladı







n11cloud, sahip olduğu özelliklerle KOBİ’leri ve şirketleri sistem karmaşasından, altyapı yatırımı ve işletme maliyetlerinden de kurtaracak. KOBİ’ler, uygulama ve servislerini esnek ve ölçülebilir bir altyapıda devreye almak isteyen kurumsal şirketler, Cloud Native uygulamalara entegre olmak isteyen ve DevOps süreçleri yürüten firmalar, yazılım geliştirme şirketleri ve start-up’lar, n11cloud ile iş süreçlerinde fark yaratacak.

n11cloud ayrıca, esnek ve ölçeklendirilebilir izole BT Altyapı Yönetim Platformu ile iş süreçleri, uygulamalar, web siteleri ve e-ticaret altyapıları için gerek duyulan tüm bilişim altyapısını işletmelere sunacak. Öncelikli olarak iş ortaklarına yönelik geliştirilen n11cloud, hem kurumların hem de bireylerin bilişim altyapısı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunacak..



Tüm yasal düzenleme, kalite ve güvenlik sertifikasyonlarına uyumlu bilişim ve sistem altyapısına sahip olan n11cloud, işletmelerin iş süreçlerini regülasyonlara uyumlu hale getirecek. Öte yandan n11cloud ile kullanıcılar döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenmeyecek.

Tamamen Türk lirası temelli bir ücretlendirme sistemine sahip olan n11cloud, maliyet avantajı sağlayacak. Aynı zamanda kullanım miktarı ve buna karşılık gelen ücret anlık olarak görüntülenebilecek, saatlik bazda fatura edilebilecek ve herhangi bir aksaklık olduğu takdirde 7/24 destek talebi açılabilecek.

Esnek yapısı ve kolay kullanımıyla ön plana çıkan n11cloud’un kurulumu, sistem kaynakları tanımlanarak 30 dakika içinde kolayca gerçekleştirilebilecek.

İşletmeler, n11.com’a entegre olarak hizmete sunulan n11cloud’a yönetim paneli üzerinden ulaşılabilecek.

