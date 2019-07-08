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Myrina ve Gryneion’da yüzey araştırmaları başlıyor

İzmir’de, Aliağa ilçe sınırlarında yer alan Myrina ve Gryneion antik kentlerinde 2019 yılı yüzey araştırmaları 11 Temmuz 2019 Perşembe günü başlıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:33
Myrina ve Gryneion’da yüzey araştırmaları başlıyor

İzmir’de, Aliağa ilçe sınırlarında yer alan Myrina ve Gryneion antik kentlerinde 2019 yılı yüzey araştırmaları 11 Temmuz 2019 Perşembe günü başlıyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından yürütülecek çalışmalar, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü sona erecek.


Kendi sınırları içerisinde; Kyme, Myrina, Gryneion ve Tisna gibi antik kentlere ev sahipliği yapan Aliağa, aynı zamanda; Elaia, Aigai, Larisa gibi antik kentlerle de yakın komşuluk yapıyor. Çevresindeki antik kentlerle birlikte tarih turizminde önemli bir noktaya sahip Aliağa, bu özelliği ile arkeoloji dünyasının ilgi odağı olmaya devam ediyor.


Akademi dünyası tarafından antik kentler zengini olarak adlandırılan Aliağa, yaz aylarında akademik arkeoloji araştırma gruplarına da ev sahipliği yapıyor. 2015 yılından bu yana Myrina ve Gryneion’da arkeolojik yüzey araştırmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleriyle aralıksız devam ediyor. Aliağa Belediyesinin destekleriyle yapılan çalışmalar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülüyor.


2015 yılından bu yana her yaz döneminde yapılan yüzey araştırmaları bu yaz döneminde de devam edecek. Bu kapsamda 11-25 Temmuz 2019 tarihlerinde 15 gün süresince 15 kişilik akademik heyet, Myrina ve Gryneion antik kentlerinde yüzey araştırması yapacak. Yapılacak olan arkeolojik yüzey araştırmaları gelecek dönemdeki kazı çalışmalarına da ışık tutacak.


Öte yandan Aliağa Belediyesi, kültür yayınları kapsamında son beş yılda 11 kitabı ücretsiz olarak okuyucu ile buluşturdu. 11 kitap içerisinde; Myrina ve Gryneion hakkında 320 sayfalık “Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Belgeler ve Yeni Araştırmalar, 1.Cilt”, 446 sayfalık “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt” ile 200 sayfalık “Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa” kitaplarını tarihseverlerin beğenisine sundu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:33
  1. kültür
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