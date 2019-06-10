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MYP Lideri Yılmaz: "Rumlar hukuktan değil, tokattan anlar"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin aldığı skandal tutuklama kararı ile ilgili olarak, "Rumlar hukuktan değil, tokattan anlar" dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:02
MYP Lideri Yılmaz: "Rumlar hukuktan değil, tokattan anlar"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin aldığı skandal tutuklama kararı ile ilgili olarak, "Rumlar hukuktan değil, tokattan anlar" dedi.


MYP Lideri Yılmaz yaptığı açıklamayla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkarmasını değerlendirdi.


Türkiye’nin doğusundan batısına bir kuşatma altında olduğunu savunan Yılmaz, "Kapılarımız sonuna kadar açtık ve dünyanın uluslarını tankı ile tüfeği ile kendi karasularımıza adeta davet ettik. Şimdi eski düşmanların dost olmayacağı bir kez daha ortaya çıktı. Suyun uyuyacağı düşmanın da uyumayacağı bir kez daha görüldü" diye konuştu.


"Rumlar hukuktan değil tokattan anlar" diyen Yılmaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:


"Lafla kimseyi korkutamazsınız. Ciddi devlet konuşmaz. Uygun gördüğü anda darbesini indirir. Bir zamanlar Özal ’Ermenistan’a bir bomba atsak kıyamet mi kopacak’ dedi ve başına gelmeyen kalmadı. Şimdi şartlar o günden çok daha ağır. Türkiye karasuları işgal altında. Türk denizleri kuşatma altında. Yunan, Ermeni ve bütün dünya ulusları intikam çığlıkları ile etrafımızı kuşattı. Senaryo aynı aktörler aynı. Barış zamanlarını iyi yönetemezseniz savaş kapınıza dayanır. Şimdi sözle kaybedilecek zaman kaybedilmiştir".

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:02
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