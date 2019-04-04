0553 313 94 23

MYP lideri Yılmaz: "Meral Akşener Cumhurbaşkanı olamaz"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Açık ve net görülmelidir ki Meral Akşener bir daha ki seçimde cumhurbaşkanı olamaz.

04 Nisan 2019 Perşembe 18:18
MYP lideri Yılmaz: "Meral Akşener Cumhurbaşkanı olamaz"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Açık ve net görülmelidir ki Meral Akşener bir daha ki seçimde cumhurbaşkanı olamaz. Alınan oylar da kendisine verilen şahsi destek de ortadadır. 40 yıl siyaset yapan insanları milletin karşısına yeni lider diye çıkartırsanız olacağı budur" dedi.


MYP Lideri Yılmaz, İYİ Parti’de yaşanan istifaları değerlendirerek, "Akşener ekibi Koray Aydın’a huzur vermeyecek. Koray Bey olmasaydı bir tek teşkilat dahi kuramayacak olanlar şimdi Koray Aydın’ın gücünü hedef yapmışlardır. İlerleyen dönemde bu işin yürümeyeceği ortaya çıkacaktır. Benim Koray Bey ile hukukum eskidir. Buyursun gelsin. O gelirse MYP Muhafazakar Yükseliş Parti olarak mecliste gurubumuz hazır olacaktır" diye konuştu.


Türkiye’nin ihtiyacının Akşener değil, yeni bir lider olduğunu söyleyen Yılmaz, "Açık ve net görülmelidir ki Meral Akşener bir daha ki seçimde Cumhurbaşkanı olamaz. Alınan oylar da kendisine verilen şahsi destek de ortadadır. 40 yıl siyaset yapan insanları milletin karşısına yeni lider diye çıkartırsanız olacağı budur. Ülkenin sorunları ekonomik olarak çok büyük. Mevcutların kapasitesi yetmez bu işe" şeklinde konuştu.


Faizsiz Türkiye vadini hatırlatan Yılmaz, "Benim esas itibari ile siyasetle işim olmaz. Ama milletimi yoksullaştıran bu insanların verdikleri acılara katlanmak mümkün değil. 25 yıllık ekonomi ve uluslararası ticari başarı ve deneyimlerimi halkımın hizmetine vermek ilahi bir görevdir. Bir tek hedefim var faizleri sıfıra çekmek. Bu dünyada mümkün olduğu gibi Türkiye’de de mümkündür. Çünkü biz ekonomik değil siyasi faiz ödüyoruz. Zenginliğimiz eriyor ve fakirleşiyoruz. Bu gidişata dur demek gerek. Muhafazakar Yükseliş Partisinin il ve ilçe kongrelerine gösterilen yoğun ilgi ve katılım gösteriyor ki bu parti ilk seçimlerde alternatif tek parti olacaktır" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 18:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstihdam teşvikleri Rize’de anlatıldı
    1. İstihdam teşvikleri Rize’de anlatıldı
    2. AK Parti milletvekillerinden Başkan..
    3. Karabük'te muhtarlık seçimindeki kavga
    4. Ak Parti Yalova merkezdeki 245 sandığa..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz..
    6. ABD'den son dakika F-35 açıklaması!
    7. Mehmet Demir kimdir nereli ve kaç..
    8. Türk girişimcilerden Etiyopya'da su..
    9. Başkan Öztürk: “Hemşehrilerimizin..
    10. Kocaeli Devlet Hastanesindeki yangın..
    11. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni..
    12. MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafıza 15..
    14. Avrupa ülkesinden flaş karar! Artık..
    15. AK Parti İl Başkanı Şengül’den CHP’li..
    16. İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi..
    17. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    18. Kütahya Belediye Başkan adayı Alim..
    19. Gaziantep'teki muhtarlık seçimi kavgası
    20. Başkan Kılınç teşekkür mesajı yayımladı
    21. Şehidin adı çocukluğunun geçtiği..
    22. Adıyaman, Güney Kore'de tanıtılacak
    23. "Türkiye, NATO'ya desteğini sürdürecek"
    24. Eskişehir sınırlarında ilk kez görüldü
    25. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı..
    26. 5 Nisan Avukatlar Günü
    27. Konyaspor'da Başakşehir maçı..
    28. Türk yardım derneğinden Kamerun'da..
    29. MYP lideri Yılmaz: "Meral Akşener..
    30. İçişleri Bakanlığı duyurdu! CHP'nin..
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Oy farkı eriyince iptal etti... İmamoğlu'ndan flaş karar!
    Oy farkı eriyince iptal etti... İmamoğlu'ndan flaş karar!