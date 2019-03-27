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MYP Batman’da Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Batman İl Teşkilatı 1’inci Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:28
MYP Batman’da Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Batman İl Teşkilatı 1’inci Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede MYP Batman İl Başkanlığı’na Bahattin Durmaz seçildi.


Batman Öğretmenevi’nde MYP Genel Merkez Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkanı Hüseyin Kurtoğlu, başkan adayı Bahattin Durmaz, partililer ve davetlilerin katılımı ile MYP Batman il teşkilatı 1’inci Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen kongrede Bahattin Durmaz MYP’nin Batman İl Başkanı oldu. Kongre öncesi MYP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz’ın Batman teşkilatı için gönderdiği mesaj davetlilere okunurken, MYP Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkanı Hüseyin Kurtoğlu konuşma yaptı. Kurtoğlu yaptığı konuşmada şu açıklamalara yer verdi:


“15 Temmuz itibarıyla teşkilatlarımızı hazırlayıp, kongrelerini yapmış Muhafazakar Yükseliş Partisi yapılacak ilk erken genel seçimde seçimlere girmeye hak kazanmış bir partidir. MYP olarak liderimiz Ahmet Reyiz Yılmaz’ın iyi bir ekonomist olduğunu dünya iyi biliyor, bizlerde iyi biliyoruz, siz halkımız da iyi biliyorsunuz. Liderimiz sizlere bir söz verdi. Sizlere faizsiz bir Türkiye sözü veriyorum dedi ve Türkiye oluk oluk MYP’ye katılıyor. Artık durmayacağız, bölge başkanlarım, il başkanlarım, ilçe başkanlarım eksik olan ilçelerimizi, beldelerimizi, köy temsilciliklerimizi, mahalle temsilciliklerimizi bir an önce kurup Allah’ın izni ile eylül ayında yapacak olacağımız 200 bin kişilik Ankara Büyük Olağan Kongremizde partimizin, liderimizin, bu ülkenin ihtiyacı olduğunu ispatlayıp eylül ayından sonra ülkenin tek partisinin Muhafazakar Yükseliş Partisi olduğunu ispatlamak için durmuyoruz ve eksikliklerimizi bir an önce tamamlıyoruz.”

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:28
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