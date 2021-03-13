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Dünya Myanmar'daki olaylarda ölü sayısı artıyor
Dünya

Myanmar'daki olaylarda ölü sayısı artıyor

Askeri darbenin ardından halkın sokağa indiği Myanmar'da, ordunun müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 15:32:00 -
Myanmar'daki olaylarda ölü sayısı artıyor

Myanmar Now sitesindeki habere göre, gece yarısı başlayan ve öğlen saatlerinde ülkenin birçok bölgesinde süren protestolara güvenlik güçleri gerçek mermilerle müdahale etti.

Çıkan olaylar sonucu Mandalay'daki protestolarda 4 kişi yaşamını yitirirken, Yangon'da 3, Pyay şehrinde ise bir kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen ülke çapında darbe karşıtı protestolar sürdü.

Yangon, Mandalay, Magway, Saging ve Bago bölgelerinde halk, güvenlik güçlerinin şiddetini kınadı ve darbeden bu yana gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Bazı şehirlerde protestocular oturma eylemi düzenleyerek Birleşmiş Milletlere, "Koruma sorumluluğu (R2P) istiyoruz" yazılı koreografilerle mesaj verdi.

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 80 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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