Myanmar’daki darbe karşıtı gösteride kan aktı

Arakan'da onbinlerce Müslümanı sivil Budist aşırıcılarla birlikte katleden, kadınlarına tecavüz eden, evlerini yakan ve göçe zorlayan Myanmar ordusu, son olarak hükümete darbe yaptı ve yönetime el koydu.

İnsanlara acımadılar

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koyması sonrası başlayan darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere müdahalesi giderek sertleşiyor.

Bugün ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen protestolarda polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

33 kişi öldü

Çoğunlukla yerel kaynaklardan ve sosyal medya üzerinden gelen verileri derleyen Yangon’daki bir veri uzmanı, bugün düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 olduğunu bildirdi.

Veri uzmanı, derlediği verilerde hayatını kaybedenlerin isimlerini, yaşlarını, memleketlerini, nerede ve nasıl öldürüldüklerini belirtti. Askeri hükümetin misilleme korkusu nedeniyle kimliğinin gizli kalmasını isteyen veri uzmanı, sadece Yangon’da 18 kişinin öldürüldüğünü aktardı.

Ordu OHAL ilan etti

Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti.