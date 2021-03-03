  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Müdür olduğu ortaya çıkmıştı... 28 Şubatçı yasakçı zorba, tepkilerin ardından istifa etti!

NASA'nın uzay aracı Perseverance Mars'tan detaylı yeni görüntüler gönderdi

Tarih belli oldu! Temelini Erdoğan ve Putin birlikte atacak

İngiltere’ye ‘Sen önce kraliçeni yolla da sonra akıl ver’ diyemediler! Hilafetin kaldırılması ile Türkiye ve ümmet kaybetti

HDP'nin kucağından acılı annelere giden CHP'ye soğuk duş!

İP'in fezleke kararı: Akşener'in HDP sevgisi ağır bastı!

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a şok

Yunanistan'dan 'Çavuşoğlu' açıklaması: Yardıma hazır olduklarını söyledi

CHP’li belediyeden büyük tahammülsüzlük! Osmanlı tuğrası figürlü saati kaldırdı

AK Parti’den flaş açıklama! Tarih verdi, ‘onları tabela partisi yapacağız’
Dünya Myanmar’daki darbe karşıtı gösteride kan aktı
Dünya

Myanmar’daki darbe karşıtı gösteride kan aktı

Darbeyle ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da düzenlenen protestolarda polisin göstericilere ateş açması nedeniyle ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 23:35:00 -

Arakan'da onbinlerce Müslümanı sivil Budist aşırıcılarla birlikte katleden, kadınlarına tecavüz eden, evlerini yakan ve göçe zorlayan Myanmar ordusu, son olarak hükümete darbe yaptı ve yönetime el koydu.

İnsanlara acımadılar

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koyması sonrası başlayan darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere müdahalesi giderek sertleşiyor.

Bugün ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen protestolarda polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

33 kişi öldü

Çoğunlukla yerel kaynaklardan ve sosyal medya üzerinden gelen verileri derleyen Yangon’daki bir veri uzmanı, bugün düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 olduğunu bildirdi.

Veri uzmanı, derlediği verilerde hayatını kaybedenlerin isimlerini, yaşlarını, memleketlerini, nerede ve nasıl öldürüldüklerini belirtti. Askeri hükümetin misilleme korkusu nedeniyle kimliğinin gizli kalmasını isteyen veri uzmanı, sadece Yangon’da 18 kişinin öldürüldüğünü aktardı.

Ordu OHAL ilan etti

Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Payitaht Abdülhamid hayranlarına kötü haber! Veda kararı çıktı
Medya

Payitaht Abdülhamid hayranlarına kötü haber! Veda kararı çıktı

TRT1'de Cuma günleri ekranlara gelen Payitaht Abdülhamid, bu sezon ekranlara veda ediyor.
HDP'nin kucağından acılı annelere giden CHP'ye soğuk duş!
Siyaset

HDP'nin kucağından acılı annelere giden CHP'ye soğuk duş!

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan acılı aileler, 549 gün sonra kendile..
ABD'den 18 ülkeye yaptırım kararı! Aralarında Türkiye de var
Dünya

ABD'den 18 ülkeye yaptırım kararı! Aralarında Türkiye de var

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin de olduğu 18 ülkedeki alüminyum levha ihracatçılarına vergi uygulama kararı aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay