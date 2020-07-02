  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Myanmar'da yeşim madeninde heyelanda en az 50 madenci öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:03:55 -
Myanmar'da yeşim madeninde heyelanda en az 50 madenci öldü

ANKARA (AA) - Myanmar'daki bir yeşim madeninde meydana gelen heyelanda en az 50 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Myanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kachin eyaletinde etkili şiddetli yağmurların ardından Hpakantarea ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan olduğu belirtildi.

Yetkililer, heyelanda en az 50 madencinin öldüğünü açıkladı.

Hayatını kaybeden 45 madencinin cesedine ulaşılırken, toprak altında kalan kişiler için arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Myanmar'daki heyelanda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı