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Dünya Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 805'e çıktı
Dünya

Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 805'e çıktı

Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan silahlı isyancı gruplar ile protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 805'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 09:50:00 -
Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 805'e çıktı

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, Myanmar'da son 24 saatte 3 kişinin daha öldüğünün doğrulandığı bildirildi.

Raporda, toplam can kaybı 805 olarak güncellenirken, 4 bin 146 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

1722 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

Darbe karşıtları, Myanmar ordusuna ait petrol tankerlerini yaktı

Öte yandan, Myanmar'ın Çin'e sınırı bulunan Şan eyaletinde darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Kachin Bağımsızlık Ordusu (KIA), Myanmar ordusuna petrol ikmali yapan tankerleri durdurarak ateşe verdi.

The Irrawaddy gazetesine konuşan KIA enformasyon yetkilisi Naw Bu, söz konusu tankerlerin eyaletteki bir ordu üssüne gideceği bilgisini aldıktan sonra saldırıyı düzenlediklerini belirtti.

Toplam 5 petrol tankerini yaktıklarını kaydeden Bu, sivil şoförlere zarar verilmediğini vurguladı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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