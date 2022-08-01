Myanmar'da OHAL'in süresi uzatıldı

Başkan Vekili Myint Swe, ülkede istikrarın tekrar sağlanabilmesi ve seçimlere daha iyi hazırlanılması için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, olağanüstü halin 1 Şubat 2023’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. (İLKHA)