  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Myanmar'da Kovid-19 tedbirleri 15 Mayıs'a kadar uzatıldı

2020-04-24 13:07:51 -
Myanmar'da Kovid-19 tedbirleri 15 Mayıs'a kadar uzatıldı

YANGON (AA) - Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların uzatıldığı bildirildi.

Kovid-19 Önleme, Denetim ve Tedavi Merkez Komitesinden yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında alınan kısıtlama tedbirlerinin 30 Nisan'dan 15 Mayıs’a uzatıldığı belirtildi.

Yangon’da 18 Nisan’da ilan edilen 22.00-04.00 arası sokağa çıkma yasağının 18 Haziran’a kadar süreceği kaydedildi.

Kısıtlama tedbirlerinin uzatılmasına ilişkin detaylı bilgilendirmelerin eyalet ve bölge yetkililerince yapılacağı aktarıldı.

Myanmar’da Kovid-19 vaka sayısı 139’a yükselirken, salgın sebebiyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı