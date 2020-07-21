Myanmar lideri Suu Çii, kasımda düzenlenecek seçimlerde yeniden aday olacak

NEPİDO (AA) - Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin, ülkede kasımda düzenlenecek genel seçimlerde aday olacağını bildirildi.

Suu Çii'nin iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin sözcüsü Zaw Myint Maung, partinin Merkez İcra Komitesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Suu Çii'nin ve Myanmar Devlet Başkanı Win Myint'in, 8 Kasım'da yapılacak seçimlerde adaylığını koyacağını belirtti.

- 8 Kasım'da ulusal, bölgesel ve eyalet seçimleri düzenlenecek

Myanmar seçim komisyonu, ay başında, 8 Kasım'da ulusal, bölgesel ve eyalet seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

Açıklamada, 97 partinin yarışacağı seçimlerde 37 milyondan fazla seçmenin sandık başına gideceği kaydedildi.

Myanmar'da 8 Kasım 2015'te düzenlenen seçimlerde, NLD lideri Suu Çii, anayasanın birinci derece yakınları yabancı ülke vatandaşı olanların devlet başkanlığı koltuğuna oturmasını yasaklayan hükmü dolayısıyla devlet başkanlığına aday olamamıştı.

Suu Çii'nin çocukluk arkadaşlarından Htin Kyaw, 54 yıllık askeri yönetimin ardından seçilen ilk sivil devlet başkanı olmuştu. Htin Kyaw'ın Mart 2016'da parlamentoda yemin etmesiyle NLD iktidarı devralmıştı. NLD lideri Suu Çii de Dışişleri Bakanlığına ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanlığına atanmıştı.

Htin Kyaw'un, Mart 2018'de, kötüleşen sağlığını gerekçe göstererek görevinden ayrılmasının hemen ardından Myanmar'da devlet başkanlığına, Suu Çii'nin yakın müttefiklerinden Win Myint seçilmişti.

Myanmar'da anayasa çerçevesinde ordunun devam eden etkisinin Suu Çii hükümetinin büyük reformlar yapma yeteneğini sınırladığı ifade ediliyor.

Anayasa, silahlı kuvvetlere ulusal parlamentonun alt ve üst kanadındaki koltukların dörtte birini veriyor ve tüzükte herhangi bir değişikliği veto etmelerine imkan sağlıyor.



- Myanmarlı lider tepkilerin hedefinde

Nobel Barış Ödülü'ne 1991'de layık görülen Myanmar lideri Aung San Suu Çii'nin, Myanmar ordusu tarafından özellikle Arakanlı Müslümanlara yönelik yapılan zulme sessiz kalması tepkilere neden oluyor.

Uluslararası toplumun çağrılarına rağmen Arakanlı Müslümanlara yönelik baskı ve zulmün durdurulması için bir şey yapmayan Suu Çii'nin, yüz binlerce kişinin vatanından edilmesine, binlercesinin hayatını kaybetmesine karşı sessizliğinin, Nobel barış ödülüyle de ters düştüğü savunuluyor.

Suu Çii'nin, Arakanlı Müslümanların öldürülmesinde gösterdiği tutum nedeniyle birçok ödülü elinden alınırken, Nobel Komitesi ödülün geri alınmayacağını açıklamıştı.

Diğer yandan, Gambiya, 11 Kasım 2019'da, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" için Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvurmuştu. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD'de açılan davanın duruşmasına katılan Nobel ödüllü Myanmar lideri Suu Çii, Gambiya'nın tedbir taleplerine itirazında soykırımı inkar etmişti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.